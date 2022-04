La primavera regala spiagge pulite 

Dopo tutto Alghero vanta una produzione da record di fogliame e questo è un chiaro segnale della buona salute del mare, anche se poi rimane il problema, per l’ente locale, di dover gestire l’enorme quantitativo di materiale. Gli operai in questi giorni sono al lavoro sul lungomare Lido che si presenta per buona parte già libero e pronto per accogliere i bagnanti.

Ammonta a 280 mila euro la spesa annuale prevista per tenere in ordine tutte le spiagge cittadine, anche quelle più piccole, dal Calabona alle Bombarde. «Abbiamo aumentato la quota di posidonia spiaggiata che l’impresa dovrà rimuovere, – spiega l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – nel vecchio appalto si prevedeva di raccoglierne 5 mila metri cubi, mentre con il nuovo contratto abbiamo incrementato fino a 16 mila metri cubi».

Spiagge pulite e libere dalla posidonia già in primavera. Il Comune di Alghero non ha aspettato la firma del nuovo appalto per cominciare a rimuovere le cosiddette “alghe” dai litorali urbani. I lavori hanno preso il via il 2 di aprile, mentre a giorni dovrebbe entrare in azione la nuova impresa che si occuperà di gestire gli arenili da qui ai prossimi tre anni.

I fondi disponibili

Cantiere a maggio

Con l’avvio del contratto d’appalto, che entrerà in vigore i primi giorni di maggio, scenderà in campo l’impresa aggiudicataria (l’apertura delle buste è al vaglio di una commissione) con una serie di adempimenti che vanno oltre la semplice pulizia dei litorali. «Ci sono il posizionamento dei servizi igienici – elenca l’assessore – e lo spazzamento delle passerelle di ingresso alle spiagge». A San Giovanni è stato creato un deposito di sedimento proveniente dal lavaggio della posidonia. Sono quasi 3000 le tonnellate di arenile recuperate dal trattamento del materiale vegetale. Una sorta di “banca della sabbia” da cui si potrà attingere, all’occorrenza. «Noi abbiamo iniziato le pulizie ai primi di aprile, in linea con quanto previsto dalla normativa – prosegue Andrea Montis - e auspichiamo che anche i concessionari si prendano cura dei tratti di litorale di loro competenza».

Freno all’erosione

Una buona notizia è che molte spiagge che si erano ridotte a fazzoletti di sabbia a causa dell’erosione, oggi appaiono più che raddoppiate nella loro estensione. Come le Bombarde, litorale che, solo la scorsa estate, era profondo circa 25 metri, mentre adesso misura oltre 40 metri.

