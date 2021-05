La prima nave carica di metano attracca oggi 

La svolta green della Sardegna parte dal porto industriale di Oristano. È qui che oggi attraccherà una nave speciale: dentro nessun turista, tanto meno le solite granaglie per le imprese del territorio, ma un carico enorme di metano che servirà il nuovo deposito di Gnl realizzato della società Higas, primo in Italia nel suo genere. Ciò vuol che quell’investimento milionario presente nella periferia della città potrà finalmente decollare offrendo alle realtà produttive della zona e non solo risparmi importanti rispettando l'ambiente.

L'arrivo del metano

La nave gasiera “Avenir Accolade", varata nel 2019 nel cantiere Keppel Shipyard, in Cina, entrerà al porto industriale alle 8.30, sotto l'attenta regia della capitaneria di porto. Al suo interno un carico di 7.500 metri cubi di metano, combustibile pulito che non inquina né nella fase di estrazione, né nel trasporto e nemmeno durante la combustione. Ma non solo: è anche capace di evaporare spontaneamente disperdendosi nell'atmosfera, senza residui inquinanti o accumuli infiammabili. Così hanno raccontato più volte gli addetti ai lavori durante le presentazioni del progetto. «Finalmente ci siamo - commenta Massimiliano Daga, presidente del Consorzio industriale -. Il percorso iniziato a settembre del 2016 con la prima conferenza di servizi a Roma è realtà. Ora per tante realtà produttive arriva la svolta in termini di qualità e risparmio economico. L'operazione di scarico durerà circa due ore».

Il primo carico

Si tratta del primo carico grazie al quale potrà iniziare l’attività di quella mega struttura realizzata in tre anni e capace di stoccare sino a 9mila metri cubi di Gnl. Grazie ad un costante approvvigionamento via mare l'impianto sarà in grado di fornire 200mila tonnellate all'anno di gas al tessuto produttivo locale. Un combustibile economico che in altre zone d'Italia si presta all'uso industriale, ma è adattabile anche agli impianti domestici. Il deposito, composto da 6 serbatoi orizzontali lunghi 27 metri e pesanti 130 tonnellate, per una capacità complessiva di 9 mila metri cubi, potrà fornire servizi di rifornimento a navi alimentate a gas ma soprattutto contribuire direttamente all’abbattimento delle emissioni del trasporto stradale.

Il programma

Oggi all'inaugurazione dell'impianto saranno prese nti il presidente della Regione Christian Solinas, il viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde e le autorità locali del territorio, insieme ai vertici dell'Autorità portuale della Sardegna e della società Higas. Prima però, intorno alle 10, è prevista una riunione negli uffici del Consorzio Industriale che gestisce il porto. Di pomeriggio invece il ministro Alessandra Todde visiterà la 3A di Arborea.

Risorsa per le imprese

Ancora non si conoscono i nomi delle realtà locali che da domani in poi chiederanno di poter usufruire del metano. È certo però che il Consorzio Industriale tra non molto sarà operativo grazie a questo gas: «Siamo al lavoro per la realizzazione della rete per l'utilizzo del metano grazie ad un contributo di 3 milioni e mezzo di euro finanziato dalla Regione - spiega Daga -. Stiamo definendo il progetto per poi partire con l’appalto. Altre aziende invece sono a lavoro per convertire i loro attuali impianti».

