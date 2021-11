La posidonia trattata a Quartu 

Saranno necessari 160 viaggi di camion per liberare il sito di stoccaggio di Alghero dalla posidonia. I mezzi pesanti si muoveranno in direzione di Quartu il mese prossimo, per raggiungere il centro di trattamento delle “alghe”. «Dopo qualche settimana torneranno in città un centinaio di camion carichi di sabbia pulita», fa sapere l’assessore all’Ambiente Andrea Montis, «perché ancorato alla pianta c’è tanto sedimento, oltre ai rifiuti, come le micro-plastiche». Le foglie viscide e maleodoranti accatastate nell’area comunale di Cuguttu appartengono alle spiagge del Lido e di Maria Pia. «La sabbia che tornerà indietro dovrà essere riposizionata in quei punti – spiega – perché ogni litorale ha le proprie caratteristiche. Il sedimento di Fertilia, per esempio, è più grossolano».

I costi

Un’operazione che costa centinaia di migliaia di euro. Dalla Regione è arrivato un finanziamento di mezzo milione di euro per il 2021. Ma per i prossimi tre anni la Giunta regionale ha previsto altrettante risorse da suddividere tra i comuni costieri che sono alle prese con la posidonia spiaggiata in esubero. Alghero vanta una produzione record, che secondo alcuni esperti non può essere paragonabile a nessun’altra realtà del Mediterraneo. Significa che il mare è in piena salute. Quattromila metri cubi di posidonia si depositano ogni anno sul litorale di Alghero e accumuli temporanei sono sorti lungo la costa. Il più esteso è quello di San Giovanni, dove si stima che dal 2007 siano stati accatastati oltre 25mila metri cubi di fogliame. Il deposito di Cuguttu, prima di Natale, sarà completamente ripulito.

Il progetto

Il Comune di Alghero per garantire una corretta pulizia dei litorali anche quest’anno affiderà buona parte del materiale al centro per il trattamento delle alghe che si trova a Quartu, mentre va avanti il progetto per realizzare, nella zona industriale di San Marco, un impianto analogo, grazie a un accordo di programma tra Comune, Provincia e Consorzio industriale. Ad aggiudicarsi il bando da 5 milioni di euro è stata, di recente, la società Ecocentro Tecnologie Ambientali (la stessa che gestisce l'impianto di Quartu). La posidonia, grazie al nuovo impianto, da problema potrà diventare una risorsa.