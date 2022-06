La posidonia sentinella della costa 

La posidonia non si tocca. Ora è scritto a chiare lettere su un atto ufficiale. Ma verrà ribadito anche nelle scuole del paese e nei litorali, con l’obiettivo di far rispettare questa pianta marina spesso considerata invece un rifiuto che disturba. E non presenza preziosa che blocca l’erosione della costa e quindi evitare la dispersione della sabbia.

La Carta

Il Comune di Cabras, assieme all’Amp, è la prima amministrazione in Italia ad aver firmato la “Carta per la conservazione della posidonia nelle spiagge del Mediterraneo”. Dopo altri paesi della Francia, Spagna, Croazia e Grecia. Con questo documento il Comune si impegna a preservare ancora di più la pianta marina per proteggere la costa del Sinis. Si tratta di un documento elaborato nell’ambito del progetto Interreg Med Posbemed2 “Governance and management of Posidonia beach - dune systems across the Mediterranean”, cui la Regione è capofila. Tanti i partner tra cui il Cnr di Oristano. «Siamo onorati di essere i primi a sottoscrivere la Carta, divenendo ufficialmente un riferimento per la metodologia di tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale – ha affermato il sindaco Andrea Abis -. Da sempre riteniamo fondamentale praticare una politica attiva in termini di ambiente ed eco-cittadinanza e questa firma intende dare continuità a questo approccio di sensibilizzazione».

Interventi

Sono due le azioni che il Comune e l’Amp porteranno avanti già a partire dai prossimi giorni. La prima consiste nel continuare a mettere in atto l’impatto zero sulla posidonia lasciandola dove si trova, senza alcun intervento da parte dell’uomo. La seconda azione invece prevede la messa in atto di attività di sensibilizzazione sul valore della pianta. Nelle scuole è prevista ad esempio la realizzazione di un libro dove viene spiegato il perché è importante lasciare in spiaggia la pianta. Sempre dedicato a un pubblico giovane, a breve sarà disponibile un breve film di animazione della durata di due minuti, scaricabile attraverso i QRcode scansionabili sulla cartellonistica presente sul litorale. In programma anche tanti aperitivi scientifici. «L’Area marina vuole contribuire in maniera eccezionale alla conservazione della costa e della sabbia di quarzo – spiega il direttore della riserva Massimo Marras -. L’impegno alla sensibilizzazione procede negli anni e ora verrà incrementato».