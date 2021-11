La posidonia, da rifiuto a risorsa 

Lettini e cuscini imbottiti di posidonia negli stabilimenti balneari della Riviera del Corallo. Grandi pouf di fogliame per sedersi al sole. La pianta acquatica, tanto odiata dai concessionari delle spiagge, potrebbe diventare un elemento di arredo ecologico a costo zero. L’idea è stata illustrata ieri pomeriggio a Casa Gioiosa, quartier generale del Parco di Porto Conte, dall’Enea, l ’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, alla presenza di rappresentanti istituzionali, operatori balneari, e ambientalisti .

Problema annoso

«La posidonia spiaggiata è una risorsa e noi lo sappiamo da tempo», dice Andrea Montis assessore all’Ambiente del Comune di Alghero. «Oggi Enea ha presentato un progetto finanziato dalla Comunità europea, dove le cosiddette “alghe” diventano la materia prima per gli arredi da spiaggia». Ogni anno l’ente locale spende centinaia di migliaia di euro per smaltire la posidonia spiaggiata in esubero. Il fogliame viscido viene raccolto e trasportato nei siti di stoccaggio, prima di arrivare al centro specializzato di Quartu dove viene recuperata buona parte del sedimento. Prima di Natale da Alghero partiranno 200 camion. Ma l’Amministrazione, con il Consorzio industriale, sta già lavorando alla realizzazione di un nuovo impianto.

La riforestazione

«È stato un incontro proficuo con i ricercatori», commenta la deputata algherese di Cinque Stelle Paola Deiana. «Il riuso della risorsa è una delle possibili opzioni all’interno di un quadro più generale di gestione della posidonia spiaggiata», continua, riferendosi al disegno di legge Salva-mare di cui è relatrice. Soddisfatti gli ambientalisti. Roberto Barbieri, di Legambiente, ritiene che le problematiche legate alla posidonia spiaggiata «devono essere risolte proprio dalla tecnologia», afferma. «Senza dimenticare che purtroppo la posidonia a mare sta scomparendo dai nostri fondali e dobbiamo pensare anche a un progetto di forestazione, perché si tratta di una specie protetta».