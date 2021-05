«La Portovesme srl nei “lavori gravosi”» 

«Inserite anche noi tra le aziende che possono usufruire dei “lavori gravosi”». L’appello della Rsu della Portovesme srl e delle segreterie territoriali dei Chimici è stato girato ieri alla deputata del Pd Romina Mura, presidente della Commissione Lavoro della Camera, in visita alla Portovesme srl e poi a Carbonia per un incontro con le confederazioni sindacali. È un problema che si ripercuote sul pensionamento dei dipendenti perché, non essendo inseriti tra le aziende con lavori gravosi, non è possibile usufruire degli scivoli pensionistici.

L’ingiustizia

«Le aziende della siderurgia sono inserite in questo elenco, non altrettanto quelle della metallurgia come la Portovesme srl», dice Fabrizio Floris, delegato della Rsu Filctem Cgil. «Inserendo il nominativo di un lavoratore bisogna associare il codice Ateco relativo alla tipologia aziendale, ma ovviamente non vale per la Portovesme srl che non rientra nell’elenco. Consideriamo questa un’ingiustizia perché chi lavora qui non svolge lavori meno gravosi di altri settori».

Lavori usuranti

Negli anni scorsi la Portovesme srl era stata inserita tra le aziende dei “lavori usuranti”: la discriminante per potervi accedere era il numero di notti svolte a lavoro nell’arco di un certo periodo. Un target difficile da raggiungere nella pratica, che ha reso inapplicabile la misura ai fini della pensione. Ora la richiesta è di essere inseriti nell’elenco dei “lavori gravosi”. «Si tratterebbe di inserire la specificità dell’azienda nella normativa considerata anche la strategicità riconosciuta già negli anni scorsi e il fatto che siamo in italia l’unica fabbrica che produce piombo e zinco», dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl.

L’impegno

Romina Mura ha ascoltato le proposte delle organizzazioni sindacali e ha preso l’impegno di verificare i numeri relativi alla fabbrica di Portovesme per l’eventuale applicazione dei lavori gravosi. «Sarebbe un riconoscimento importante perché consentirebbe a chi ha superato i sessant’anni di avvicinarsi alla pensione, garantendo allo stesso tempo un ricambio generazionale», afferma Patrizio Cancedda, delegato della Uiltec.

