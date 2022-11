La portavoce delle incompiute 

Il cavalcavia interrotto all’altezza dello svincolo tra Baccasara e l’Orientale è l’icona dell’incompiuta per eccellenza. Con il progetto in fase di elaborazione, che su indicazione del presidente Franco Ammendola è stato affidato a un esperto tecnico ogliastrino, si ripensa a un’asse che colleghi l’eldorado industriale di Tortolì con la provinciale 27, in direzione Villagrande, verosimilmente attraverso la realizzazione di un tunnel. «È un ulteriore positiva notizia e una opportunità da non perdere». È il commento del segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni. Il troncone, oltre ad abbattere di oltre 6 chilometri la distanza del tratto di strada per l’ingresso nella zona industriale, toglierebbe un’importante quota di traffico sino a oggi obbligato a infilarsi nel centro abitato.

Quasi 25 milioni di euro di investimento e un progetto che rinasce. Dopo anni nel dimenticatoio, la bretella che dall’area industriale di Tortolì porta a Tricarai è tornata d’attualità grazie alla volontà del Consorzio industriale che ha inserito l’opera nel fascicolo del Pnrr. L’ennesima road map per un’opera che, da oltre trent’anni, torna in auge. Garantirebbe lo snellimento della viabilità soprattutto al traffico pesante che transita a Baccasara, cuore dell’economia ogliastrina: qui, ogni mese, vengono sfornate centinaia di buste paga ed è prossima l’inaugurazione di un’attività del settore nautico con partner internazionali d’élite.

I benefici

Il cavalcavia interrotto all’altezza dello svincolo tra Baccasara e l’Orientale è l’icona dell’incompiuta per eccellenza. Con il progetto in fase di elaborazione, che su indicazione del presidente Franco Ammendola è stato affidato a un esperto tecnico ogliastrino, si ripensa a un’asse che colleghi l’eldorado industriale di Tortolì con la provinciale 27, in direzione Villagrande, verosimilmente attraverso la realizzazione di un tunnel. «È un ulteriore positiva notizia e una opportunità da non perdere». È il commento del segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, 55 anni. Il troncone, oltre ad abbattere di oltre 6 chilometri la distanza del tratto di strada per l’ingresso nella zona industriale, toglierebbe un’importante quota di traffico sino a oggi obbligato a infilarsi nel centro abitato.

«Ma - chiosa il leader sindacale - non solo abbattimento di chilometri e conseguenti tempi di percorrenza ma, una vera e propria rivoluzione del traffico e della viabilità ogliastrina: meno inquinamento, traffico più snello, abbattimento dei costi di trasporto renderanno il territorio ancor più attrattivo».

Parere favorevole

In attesa di sviluppi progettuali, anche la Cisl Ogliastra benedice l’iniziativa. «L’Ogliastra - afferma Michele Muggianu (40), segretario confederale - è il territorio regionale con il più ampio divario tra le infrastrutture esistenti e quelle necessarie. La Cisl ha sempre sostenuto che gli investimenti in opere pubbliche, a partire da quelle stradali, stimolano importanti dinamiche economiche e sociali, aumentando la competitività del territorio.

Bene ogni investimento che vada in questa direzione. Occorre progettare opere nuove in una fase in cui le risorse sono disponibili e attivabili».

