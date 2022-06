«La politica non ha età: merito un posto in Giunta» 

«Ho vissuto e continuo a vivere da politico, sempre attento ai problemi del territorio e della gente. La politica è magia, può fallire e vivere momenti di difficoltà, ma alla fine è la chiave di tutto. E per me una passione senza tempo».

Torna in Consiglio comunale a 83 anni, emozionato e felice quasi fosse la prima esperienza politica. Eppure per Tonino Melis, due volte sindaco di Selargius - dal 1985 al 1990, e poi dal 1994 al 1998 - sono passati ben 52 anni dal suo esordio come amministratore in città. «Venni eletto per la prima volta nel 1970, prima consigliere poi nominato vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici», racconta fiero dopo il recente successo elettorale con una lista civica al fianco del rieletto sindaco Gigi Concu. Centoventidue voti da solo, 744 tutta la lista: numeri che per Tonino Melis valgono un assessorato o la presidenza del Consiglio, oltre ai due seggi nell’aula di piazza Cellarium. «Almeno all’inizio mi spetta un ruolo di prestigio, lo devo ai cittadini che mi hanno votato», dice.

Torna in Consiglio comunale a 83 anni, emozionato e felice quasi fosse la prima esperienza politica. Eppure per Tonino Melis, due volte sindaco di Selargius - dal 1985 al 1990, e poi dal 1994 al 1998 - sono passati ben 52 anni dal suo esordio come amministratore in città. «Venni eletto per la prima volta nel 1970, prima consigliere poi nominato vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici», racconta fiero dopo il recente successo elettorale con una lista civica al fianco del rieletto sindaco Gigi Concu. Centoventidue voti da solo, 744 tutta la lista: numeri che per Tonino Melis valgono un assessorato o la presidenza del Consiglio, oltre ai due seggi nell’aula di piazza Cellarium. «Almeno all’inizio mi spetta un ruolo di prestigio, lo devo ai cittadini che mi hanno votato», dice.

Un bel traguardo tornare in Consiglio a 83 anni.

«Gli anni non contano, mi sono sempre sentito giovane e tuttora penso da giovane: la morte verrà che io avrò vent’anni. E poi ho ancora tanto da dare alla mia città».

La politica come missione di vita.

«Ho vissuto e continuo a vivere da politico, sempre attento ai problemi del territorio e della gente. La politica è magia, può fallire e vivere momenti di difficoltà, ma alla fine è la chiave di tutto. E per me una passione senza tempo».

Alla fine ha avuto ragione a sostenere Concu.

«Una decisione presa pensando al bene della città, il suo era l’unico programma valido per la crescita di Selargius. E la volontà dei selargini alle urne ha confermato il suo buon operato, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia».

Il centrosinistra invece ha fallito.

«Prevedibile dopo un’opposizione che negli ultimi cinque anni non si è vista. E poi in una campagna elettorale bisogna saper spiegare ai cittadini cosa si vuole fare, non si può vincere ripetendo sempre lo stesso slogan incentrato su un candidato sindaco che sapeva quasi di ritorno del Messia».

La sua lista alla fine ha raccolto 744 voti.

«È andata bene, ma si poteva fare di più. Avevamo proposte serie, candidate e candidati di livello, spero che non abbandonino la politica».

Ora dovrà governare con il centrodestra.

«Continuerò ad essere un uomo di sinistra che guarda al progresso, all’uguaglianza e alla giustizia. Penso che le buone idee alla fine le debbano sposare tutti, a prescindere dallo schieramento. E sono certo che lavoreremo bene insieme per il bene della città, obiettivo comune che dovrà unirci in questi cinque anni di amministrazione».

Chiederà un posto in Giunta?

«Credo che almeno in una fase iniziale sia necessario un mio impegno nell’esecutivo, o comunque debba essere presente con un incarico di prestigio. Lo devo ai cittadini che mi hanno votato per le proposte fatte in campagna elettorale e che hanno dato fiducia all’intera lista».

Un assessorato o la presidenza del Consiglio?

«Decideremo con il sindaco e insieme ai candidati della mia lista».

Lei è stato l’unico a presentare un programma dedicato agli anziani.

«Meritano un ruolo più importante nella società. Mi batterò affinché quelle proposte si possano concretizzare durante questa consiliatura».

Le altre priorità sulle quali chiederà di concentrarsi da subito?

«Il rilancio dell’agro di Selargius e delle periferie. E penso ad una zona industriale che produca, che valorizzi gli imprenditori e crei ricchezza per il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata