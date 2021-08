«La poesia è la mia terapia» 

Era il 2016 quando Teresa Argiolas, 53 anni tecnico di laboratorio, ha scoperto che il suo malessere aveva un nome: Parkinson. Il signor Park , così come lo chiama lei, l'avrebbe potuta mettere spalle al muro ma la donna, originaria di Nurri e residente ad Isili, è riuscita a guardare oltre e riprendersi quella vita che la malattia rischiava di portarle via. Oggi grazie alla passione per la poesia colleziona partecipazioni a concorsi di poesia e riconoscimenti di ogni genere.

La diagnosi e la svolta

«All'inizio», racconta la donna, «avevo perso tutto, non riuscivo a fare le cose più semplici. I medici del Brotzu e il mio fisioterapista mi hanno cucito la terapia addosso e adesso grazie a loro ho ripreso facendo le cose più elementari». Da qui l'idea di scrivere la sua storia come terapia.

Attraverso la scrittura Teresa Argiolas ha imparato ad accettare la malattia. «Ho preso coscienza», ha raccontato, «che non potevo più fare tutto ciò quello che facevo prima ma sapevo fare altro». Così nella tastiera del suo telefonino ha cominciato a trascrivere le sensazioni su tutto ciò che le accadeva intorno o sulle foto che faceva. Due anni fa è arrivato il primo riconoscimento. Da allora è stato un crescendo di concorsi e di premi, targhe, medaglie, pergamene. Le sue opere sono entrate a far parte di diverse raccolte come l' “Antologia dei poeti contemporanei del Parnaso”.

La poesia

«Sono felice di tutto questo», ha aggiunto, «ma non mi metto sul podio, mi dicono che i sentimenti aiutano e io sono contenta».

Questa storia di coraggio e voglia di vivere Teresa la sta scrivendo assieme al marito e alla figlia. All'inizio della sua disavventura con il signor Park Teresa Argiolas aveva perso la fede, ha dovuto lasciare il lavoro che faceva da 28 anni. «Devo ringraziare don Aldo, l’ex parroco, è entrato in punta di piedi nella mia casa, mi ha spronato a condividere con gli altri e capire che con il mio vissuto avrei potuto aiutare le persone, ho chiuso un libro e ne ho aperto un altro».

La sua giornata è ricca di impegni: scrittura, giardinaggio, pittura e ceramica sono la sua riabilitazione. Oggi Teresa Argiolas è di nuovo autonoma, si sposta con la sua macchina, va in piscina, cammina, fa vela, ha incontrato tante persone e non ha paura di parlare della sua malattia. «Il passato per me è come un film: sono proprio un'altra persona e ho capito che per tutto c'è sempre una via d'uscita».

