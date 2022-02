La più grande impresa dell’anno 

Atalanta 1

Cagliari 2

Atalanta (4-2-3-1) : Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella (1’ st Maehle); Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina (13’ st Boga), Pasalic (9’ st Rossi); Muriel (13’ st Zapata, 27’ st Mihaila). In panchina Sportiello, Toloi, de Roon, Demiral, Hateboer, Scalvini. All. Gasperini.

Cagliari (3-5-1-1) : Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert (41’ st Carboni); Bellanova (41’ st Ceppitelli), Deiola (45’ st Kourfalidis), Grassi, Marin, Lykogiannis; Dalbert (32’ st Baselli); Pereiro. In panchina Aresti, Radunovic, Iovu, Gagliano, Desogus, Luvumbo. All. Mazzarri.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Reti : nel st 5’ e 23’ Pereiro, 19’ Palomino.

Note : ammoniti Dalbert, Grassi, Zappacosta, Deiola, Cragno, Goldaniga. Al 7’ st espulso Musso per fallo da ultimo uomo. Angoli 3-1 per l’Atalanta. Recupero 1’ pt-8’st.

Bergamo. Oltre l’ostacolo, oltre l’emergenza, oltre (forse) i propri limiti. Ai confini con la storia. Un Cagliari monumentale mette sotto scacco l’Atalanta, sbanca Bergamo con una doppietta di Pereiro e sente il profumo della libertà. Una vittoria costruita pezzo per pezzo, con una gara gagliarda, tosta. Bravissimi davvero, i rossoblù, a gestire con caparbietà e lucidità le diverse fasi di un match in continua evoluzione, senza arretrare di mezzo passo e senza farsi divorare dalla fretta o dallo sconforto. Una prova di testa e cuore.

Attacco ridotto all’osso

Come se non bastassero la squalifica di Joao e gli impegni di Keita in Coppa d’Africa: anche Pavoletti è costretto ad alzare bandiera bianca dopo essersi allenato a singhiozzo per tutta la settimana. Reparto offensivo ridotto all’osso con Pereiro unica punta (segno del destino). Indisponibili anche Nandez, oltre a Zappa e Altare (Covid) mentre Carboni – appena uscito dalla quarantena – parte dalla panchina. Mazzarri prova a tirar su un undici equilibrato e coerente attraverso una sorta di 3-5-1-1: col terzetto Goldaniga-Lovato-Obert davanti al portiere (e capitano) Cragno, Bellanova e Lykogiannis sugli esterni, Grassi in regia affiancato da Deiola e Marin, Dalbert più avanzato alle spalle di Pereiro. Gasperini non se la passa benissimo con gli attaccanti: recupera Zapata ma preferisce non rischiarlo dall’inizio e si affida a Muriel. Al via, dunque, Musso, Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pessina, Pasalic e Muriel, è un 4-2-3-1.

Il primo tempo

Mazzarri tesse una vera e propria ragnatela attorno alla Dea con marcature asfissianti, ostruendo tutte le vie d’ingresso in area. L’Atalanta ci prova così dalla distanza, prima con Koopmeiners, quindi con Muriel, senza, però, inquadrare lo specchio della porta. Il Cagliari regge l’urto, ma fatica a superare la propria metà campo. E anche quando riesce ad arrivare dalle parti di Musso, s’incarta sul più bello. L’occasione più ghiotta del primo tempo è la sventola di Malinovskyi (respinta da Cragno). Il Cagliari ha comunque la sua chance, sinistro di Pereiro trova l’angolino ma anche i guanti di Musso.

La ripresa

L’uruguaiano è su di giri, in avvio di ripresa spacca il match. Suo il gol del vantaggio al 5’, rapido e spietato sul secondo palo, sul cross dalla sinistra di Dalbert. Due minuti dopo, ruba palla e scappa costringendo al fallo da ultimo uomo (e da espulsione) il portiere Musso. Tra i pali spazio, dunque, a Rossi (fuori Pasalic). Già era uscito nell’intervallo Pezzella per Maehle, cambia radicalmente pure l’attacco dell’Atalanta: fuori Pessina e Muriel, dentro Boga e Zapata. E proprio da un diagonale di quest’ultimo nasce il pareggio, al 19’: Cragno ci arriva, ma sulla respinta Palomino insacca di testa. Dura, però, solo 14 minuti la partita del colombiano, costretto a cedere il testimone a Mihaila. Si impreziosisce con una splendida doppietta, invece, quella di Pereiro: minuto 23’, Marin innesca a destra la furia di Bellanova che supera in velocità Maehle e manda in rete l’ex Psv. Rossoblù felici ma stremati. Mazzarri dalla panchina prova a dosare le energie rimaste con i cambi: subito Baselli per Dalbert, poi Carboni e Ceppitelli per Obert e Bellanova, infine Kourfalidis per Deiola. Gli otto minuti di recupero sono come un (interminabile) extra time. Ma il triplice fischio è una goduria.

