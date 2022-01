La pista ciclabile cancella i pini 

Una decina di grossi pini piantati da oltre mezzo secolo lungo la strada che collega Sestu con il Santuario di San Gemiliano sono stati tagliati per consentire i lavori di prolungamento della pista pedonale e ciclabile. Ovviamente la scena dei tronchi segati alla base non è sfuggita alle centinaia di cittadini che in questi giorni di bel tempo hanno percorso la pista per tenersi in allenamento. E le reazioni, molte indignate, non si sono fatte attendere.

La protesta

«Visto che dovevano fare degli espropri», lamenta Anna Maria Soro, 32 anni, «non penso fosse complicato recuperare un metro in più e far passare la pista oltre gli alberi, salvando quei pini. Più avanti ce ne sono altri cinque che sono stati tagliati ormai vari anni fa, ma questo era uno splendido viale alberato e ora in quel tratto le piante si trovano solo dall’altro lato della strada». Lunga circa due chilometri, la pista che si snoda ai margini di via San Gemiliano è diventata negli anni uno dei luoghi più frequentati: dagli atleti che ci vanno per tenersi in allenamento, agli anziani o le famiglie con passeggino che la sfruttano per fare due passi. Peccato che per raggiungere il santuario manchino altri due chilometri di pista, tanto che poi gli appassionati di jogging proseguono sulla strada, dovendo convivere con le auto che sfrecciano a poca distanza. Ora il Comune ha deciso di spendere 80 mila euro per espropriare delle aree e prolungarla di 150 metri (nell’attesa di trovare i soldi per completare il restante chilometro e 800 metri). E per questo nei giorni scorsi i pini sono stati tagliati.

La spiegazione

«Per realizzare il nuovo tratto di pista», spiega Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici, «non si sono potuti salvare 9 pini, anche considerate le note problematiche di questo tipo di pianta. Lo sviluppo delle radici prima o poi raggiungono l’asfalto creando situazioni di pericolo. Non solo, qualche anno fa uno di quei pini venne giù creando danni. Espropriare altre aree per salvare gli alberi non ci avrebbe permesso di mettere in sicurezza quel tratto di strada e in più i costi degli espropri avrebbero ridotto ulteriormente il tratto di pista realizzabile». Insomma, per salvare le piante serviva espropriare più terreno, dunque alla fine non sarebbe stato possibile proseguire nemmeno i 150 metri previsti.