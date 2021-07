La pista (chiusa) dei desideri 

L’aeroporto di Tortolì è subissato di richieste per atterraggi con aerei privati da quattro o sette posti. Le istanze arrivano sia dal nord Italia che dall’estero, Svizzera in particolare. I proprietari dei mini velivoli sognano di fare scalo sulla pista affacciata sul mare di Basaura per trascorrere in Ogliastra una vacanza con famiglia e amici. Ma finché l’Enac non rilascerà il nullaosta per l’aviazione generale lo scalo non potrà accogliere nessuna tipologia di aerei, se non ultraleggeri.

Il Consorzio

L’idea di atterrare in un aeroporto sul mare stuzzica i proprietari dei piccoli velivoli. Le richieste sono in costante aumento. «Significa che c’è un grande interesse per il nostro aeroporto. Per il Consorzio industriale - dice il presidente, Franco Ammendola, 70 anni - riaprirlo è una priorità e contiamo di portare a termine l’impegno che abbiamo preso. Confidiamo di poter ospitare i primi voli di aviazione generale già ad agosto». La partita si gioca negli uffici dell’Enac: dopo l’ispezione dei funzionari della Security ora in aeroporto si aspetta la squadra Safety per una seconda ricognizione.

Il sindacato

L’ipotesi riapertura è stata salutata con favore da imprenditori e parti sociali. «L’aeroporto - afferma Michele Muggianu, 39 anni, segretario della Cisl Ogliastra - rappresenta per il territorio un importante volano di sviluppo. Tutte le attività che contribuiscono a tenerlo vivo sono importanti, il favore incontrato tra i proprietari di piccoli velivoli è un segnale importante. In attesa delle autorizzazioni Enac per il ritorno in piena attività, siamo fiduciosi di essere sulla buona strada».

In una fase in cui l’offerta dei trasporti in Ogliastra è ai minimi storici, la ripresa delle attività in aeroporto sarebbe un balsamo per l’economia del territorio: «Nel disastrato panorama dei trasporti, che ha visto il momentaneo kappaò del porto proprio nel momento clou di una stagione che dovrebbe essere di ripresa per il settore turistico, i segnali positivi sul fronte aeroporto valgono doppio. Ora - aggiunge Muggianu - ci vuole unità e massimo impegno di tutte le forze politiche e sociali che hanno a cuore il futuro del territorio: è necessario intensificare le battaglie per rilanciare i collegamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA