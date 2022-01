La pioniera delle avvocate 

Un libro posato sul tavolo racconta la vita del maestro. Altri testi, codici e pubblicazioni di piccolo formato, sono sempre pronti per la consultazione, in una stanza a sé dove al centro c’è la foto di Luigi Oggiano. «Ho avuto un rapporto paterno, fraterno, amichevole. Un’intesa perfetta. Per me era tutto, era l’avvocato Oggiano». Antonietta Garippa, classe 1929, è un’allieva speciale del mitico principe del foro, fondatore del Psd’az e parlamentare, soprattutto perché è l’unica donna al lavoro nello studio di via Dante, al centro di Nuoro, luogo d’incontro di intellettuali come Salvatore Satta e d’approdo di clienti d’ogni provenienza, compresi quelli a cui l’avvocato dava i soldi per prendere il pullaman e tornare a casa.

Trent’anni di lavoro a suo fianco bastano ad alimentare una presenza ancora adesso inesauribile. «A volte mi chiedo cosa penserebbe l’avvocato della situazione di oggi». Come risponde? «Non si può pensare di condurre una politica appagante per tutti, l’avvocato non l’apprezzerebbe». Perché? «Lui penserebbe al lavoro, il più possibile per chi lo cerca, è un diritto. E alla Sardegna che era il suo mondo, al miglioramento della condizione dei sardi che lo Stato aveva cercato solo per fare le guerre. Lui vedeva come vivevano i sardi».

Lo studio di via Dante

Lei, figlia di un maresciallo di finanza, è tra le prime donne che a Nuoro scelgono l’avvocatura. «Sono arrivata pochi mesi dopo Graziella Pirisi, che giocava in casa perché il padre era un avvocato», ricorda. Nasce a Seuna nella casa dove ora abita, ha un carattere deciso. Sogna di fare il medico ma nella mentalità del tempo, di cui la madre è interprete, non viene consentito. Una ragazza può insegnare, non altro. «Se devo rinunciare agli studi da medico allora faccio l’avvocato». Le parole dette alla madre l’accompagnano al liceo Asproni e all’università di Sassari. E pure nell’approdo un po’ casuale nello studio di Oggiano, figura molto apprezzata anche in casa.

«Per me era il signore dei comizi. Uscivamo dal fascismo, c’era un grandissimo divertimento chiamato elezioni. Avevo il permesso di andare a sentire i comizi anche dopo le 8 di sera. La prima volta lo ascoltai in piazza San Giovanni, ero in quinta ginnasio».