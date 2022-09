«La pineta? Concessione in regola» 

Quanto alle perplessità del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni (“Quell’area la stavamo chiedendo noi da anni, abbiamo un progetto di valorizzazione dell’intera pineta, mi sorprende questa decisione di Laore”) Bellandi chiarisce che «quando il progetto comunale partirà concretamente l’agenzia Laore mi potrà revocare la concessione proprio come scritto nella convenzione. Nel frattempo non è un qualcosa di utile che qualcuno tenga pulito? Se qualcuno è disposto a farlo al posto mio io già domani rendo tutto».

Bellandi chiarisce che la nuova concessione nulla ha a che fare con quella del Lido (siglata venti anni fa con l’allora società di bonifiche sarde). «È una grande pineta presa d’assalto dai campeggiatori abusivi e dai maleducati – dice – che nelle condizioni in cui è danneggia anche l’immagine del mio lido. Occorre pulirla e tenerla in ordine, questo è l’unico motivo per il quale l’ho chiesta. Non posso farci assolutamente nulla, neppure parcheggi. C’è scritto chiaramente nel contratto. È falso affermare che può essere utilizzata per servizi legati alla mia attività. Non è forse meglio che ci sia qualcuno che la tenga pulita a sue spese piuttosto che lasciarla abbandonata?». Il titolare del Tametete aggiunge anche che «l’Agenzia Laore mi ha invitato a prendere una seconda pineta, quella che sta sul lato destro della strada di accesso. Ma io non è che posso tenere pulita l’intera area».

«La pineta di due ettari dietro il Tamatete che Laore mi ha dato in concessione? La stavo chiedendo da quattro anni solo per poterla tenere pulita. D’estate diventa un bagno a cielo aperto. Finalmente il 22 agosto mi hanno detto sì. Perché qualcuno deve sempre alimentare chissà quali sospetti?». Daniele Bellandi, il titolare del lido di Cala Sinzias finito all’attenzione della Regione con una interrogazione della consigliera Carla Cuccu (“perché - chiede tra l’altro Cuccu - per quei 2 ettari è stato stabilito un canone agricolo se l’attività praticata dal Tamatete è commerciale?”), difende il suo operato e la regolarità della concessione. Non solo, «alcuni passaggi dell’interrogazione – spiega – non corrispondono alla realtà».

L’interrogazione

I dubbi

Quanto alle perplessità del sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni (“Quell’area la stavamo chiedendo noi da anni, abbiamo un progetto di valorizzazione dell’intera pineta, mi sorprende questa decisione di Laore”) Bellandi chiarisce che «quando il progetto comunale partirà concretamente l’agenzia Laore mi potrà revocare la concessione proprio come scritto nella convenzione. Nel frattempo non è un qualcosa di utile che qualcuno tenga pulito? Se qualcuno è disposto a farlo al posto mio io già domani rendo tutto».

Le verifiche

L’opera di bonifica e pulizia della pineta inizierà a breve (anche ieri sacchetti, bottiglie e cartacce erano sparsi ovunque). In programma, per evitare appunto tende abusive e sporcaccioni, c’è il posizionamento di una recinzione «che ovviamente – dice ancora Bellandi – la potrò fare solo previa autorizzazione di Laore. Nell’interrogazione viene messo in evidenza che Laore non avrebbe titoli? Non è così, sino a quando non viene completato l’iter che prevede il trasferimento dei terreni alla Regione l’agenzia Laore può siglare le convenzioni». Sul punto è arrivato anche il commento del commissario straordinario dell’Agenzia Laore Gerolamo Solina: «Ho disposto – ha sottolineato – una verifica giuridico amministrativa sull’atto di concessione del dirigente. Ritengo abbia agito nel rispetto delle regole anche se non posso esprimermi prima degli esiti delle verifiche».

