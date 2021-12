La piccola drogheria che sopravvive  ai centri commerciali 

Genuinità e passione, gentilezza e umanità: sono i punti cardine della storica drogheria Chillotti in via Cornalias, nel cuore di Is Mirrionis, da sessant’anni punto di riferimento per un rione che dell’amore verso le piccole cose ha fatto virtù.

Una delle ultime rimaste nel capoluogo, sopravissuta alla creazione dei grandi centri commerciali, fu fondata nel 1961 da Maria Chillotti, 94 anni originaria di Ulassai: donna forte, dallo sguardo acuto e dall’umanità rara da riscontrare in tempi che cambiano velocemente. Qualità che ha trasmesso alla più grande dei suoi cinque figli Rosetta Deiana, 71 anni, che ha seguito le orme materne lavorando nell’antica drogheria. Il locale è piccolo ma accogliente e si respira il profumo di un’epoca che non c’è più ma che ha lasciato il segno: al suo interno si può trovare terriccio per le piante, plastica, carbone, vernici, detersivi, carta, scope, cesti, piccole ceramiche ma anche bronzetti nuragici, vasi in sughero raffiguranti donne in abito sardo.

Sulle pareti candide, affisso il riconoscimento per oltre mezzo secolo di impegno. « Il 13 novembre 2013 ci è stato conferito il titolo di “Attività storica”», dice orgogliosa Rosetta. « Per la nostra famiglia un momento importante». Nemmeno le difficoltà della pandemia, che ha causato la chiusura di tante attività, ha fatto venire meno il legame tra la drogheria e il quartiere che l’ha accolta. « Non sono mancati i momenti difficili», racconta. « Abbiamo dovuto chiudere durante il primo lockdown e la preoccupazione era tanta. Ma appena è stato possibile riaprire i nostri clienti storici sono subito rivenuti qui, il nostro zoccolo duro non ci ha abbandonato dimostrandoci un affetto profondo».

La drogheria Chillotti ha visto crescere e cambiare Is Mirrionis e i ricordi affiorano alla mente di Rosetta. « Quando siamo venuti qui c’era poco, tutto era da costruire: stradine battute male, vigne, campagne. Le casermette per i reduci della Seconda guerra mondiale, le grotte abitate da numerose famiglie dietro il Colle San Michele. Ricordo le vecchie signore in scialle nero sbucciare mandorle ai loro nipotini in via La Nurra e in via Campo Pisano, i fiori di Melograno caduti appena nati. Un periodo indimenticabile».

Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19.30, tante sono le persone che passano a salutare Rosetta che, negli istanti di tempo libero, si dedica alla lettura di Grazia Deledda e all’ascolto di Maria Carta e Andrea Parodi, sognando la valorizzazione di un quartiere che rifiuta classificazioni ingiuste e giudizi avventati a suo carico. « A Is Mirrionis c’è una bontà rara, spero che i giovani possano coglierla».