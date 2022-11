La piccola ballerina dona i suoi capelli alle malate di cancro  

Ha quasi 11 anni Giada Demuru e già dimostra di avere un cuore grande. Orgogliosissima dei suoi lunghi capelli castani, decide di tagliarli e donarli per le malate oncologici.

I suoi capelli avranno nuova vita, diventeranno una parrucca per i malati oncologiche che non possono permettersi di acquistarla, per via dei costi elevati che questi prodotti hanno sul mercato. Giada ha una passione sfrenata per la danza, frequenta la scuola Ballerina a Lanusei e non perde occasione per partecipare a masterclass e stage extra di cui la scuola si fa promotrice. Ha perfino danzato al saggio finale dello scorso anno con il braccio rotto e il tutore, senza mai perdere una lezione e senza mai perdersi d’animo. Questa estate ha partecipato a uno stage a Cagliari.

La danza

Gli insegnanti, vedendo più allieve con i capelli molto lunghi, hanno spiegato loro che per danzare occorreva una lunghezza più corta, che permettesse di fare la crocchia ma che non fosse troppo grande e pesante, per evitare che si ripercuotesse sulla postura corretta. Perciò, il pensiero di tagliarsi i capelli ha iniziato a ronzare nella sua testa. La madre, Monica Secci, le ha proposto di donarli a chi è meno fortunata, possibilità offerta dalla sua parrucchiera Simona Vacca che collabora con la onlus “Un angelo per capello” che offre un sostegno concreto alle pazienti oncologiche che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca.

Orgoglio materno