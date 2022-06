La piazza dei volontari, gli anziani e il rapper 

«Io sono nato qui» racconta Raffaele Cambarau, 70 anni, «se chiudo gli occhi mi sembra di vederla la piazza come era quando ero bambino: dove adesso c’è il bar c’era un distributore di carburante, affianco due barberie. Io ho iniziato a lavorare in una di queste quando avevo sette anni». Si stava meglio prima? «Senza dubbio» aggiunge, «adesso, giovani e vecchi siamo abbandonati. Qui non c’è niente. Il centro anziani ce l’hanno chiuso già da anni e non c’è nemmeno un bagno».

La terra di mezzo è piazza IV Novembre da sempre punto di ritrovo degli anziani, memoria storica della zona. Qui dove un tempo c’era campagna ma anche il fulcro del divertimento con l’organizzazione di incontri sul ring, delle pariglie per Sant’Elena e dell’albero della cuccagna, che adesso non si fanno più.

Cerchi la Quartu più autentica e la trovi anche qui a Sant’Antonio, nel cuore del centro storico, dove tra le case ci sono quelli che in questa zona sono nati e cresciuti, che non si sono mai mossi e che conservano la loro identità.

La piazza ritrovo

I bagni che mancano

La questione bagni è quella che fa più arrabbiare chi gravita intorno a questa piazza. «Come si fa a non mettere un bagno per tutte le persone che vengono qui» si chiede Franco Mallus 63 anni, «sa cosa succede? Che quando uno non ce la fa più si deve nascondere in un vicoletto a fare i bisogni. E le sembra dignitoso?. Prima andavamo al centro anziani c’era anche il bagno ma da qualche anno non c’è più niente. E siamo fuori, al caldo d’estate e al freddo d’inverno».

Giuseppe Pau 77 anni rincara la dose: «Questo quartiere è abbandonato. Le strade sono piene di buche e anche la pulizia lascia a desiderare. Qui in piazza hanno fatto qualcosa solo i volontari. Per non parlare di quando d’estate cadono le bacche dagli alberi e si crea una specie di tappeto che fa scivolare tutti».

Le attività

In via Sant’Antonio, nel cuore del quartiere, ci sono attività che resistono e altre che invece hanno aperto i battenti da poco. Come Francesca Chessa 46 anni alla guida del centro catering Druci e Saliu da 6 anni. «Stare in questa zona non è facile» dice, «perché le condizioni delle strade sono pessime, sono sporche e non ci sono parcheggi. I marciapiedi li puliamo noi. La cosa bella invece di stare qui è che le persone che ci vivono e che ci lavorano sono splendide. C’è tanta solidarietà, facciamo squadra e ci aiutiamo tra noi».

Poco distante Alessandro Cogoni 47 anni è nella sua officina meccanica da 20 anni. Ma l’attività è aperta da 50 anni. «Aveva iniziato mio padre» dice, «qui il problema più grosso è sicuramente la viabilità. In una strada così stretta c’è la corsia preferenziale del pullman che prende tutti i parcheggi e a noi ci danneggia molto. Quando mio padre aveva aperto era tutto diverso, di certo non c’era il traffico che c’è ora».

Il rapper

E poi c’è il rapper che mette in rima i problemi del quartiere e che è affezionato a tutti quelli che ci abitano. Si chiama Cool Caddisah 41 anni (il nome vero non vuole rivelarlo) e racconta: «Al di là di quello che si dice, qui si vive bene. Di notte come in ogni posto nel mondo, in piazza si formano agglomerati, sia di gente per bene sia no, ma niente di che. A me piace moltissimo venire in piazza perché incontro e parlo con tante persone anziane che sono diventate i nonni che non ho più». Per quanto riguarda i versi delle canzoni, «il quartiere mi ispira. Qui siamo tutti uniti».

Uniti anche intorno a una parrocchia dove, decenni fa, ricorda Pau, «quando eravamo bambini andavamo a prendere l’acqua nel pozzo dei frati. E qualche volta ci davano anche un panino perché c’era molta povertà, che purtroppo c’è anche ora».

