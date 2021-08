«La pensione? Può attendere» 

C’è uno spiraglio per i malati e gli anziani di Seulo ed Esterzili rimasti dal primo agosto senza medico. Uno specialista di base, Paolo Piras, settant’anni, in pensione da sei mesi, innamorato della professione e fedele al giuramento di Ippocrate, ha acceso il computer e ha scritto all’Ats: «Sono pronto a tornare al lavoro per assistere chi ha bisogno». Un esempio per i più giovani che disertano i bandi pubblicati dalla Regione per le sedi più disagiate e meno remunerative. E ora Piras è in attesa di una risposta ufficiale.

Dottor Piras, perché lo fa? Stanco della pensione?

«No. Per spirito di servizio. Confido nel buon senso dei pazienti affinché comprendano la motivazione che anima la mia scelta e nel sostegno dell'azienda sanitaria perché mi garantisca le condizioni per lavorare bene».

In Sardegna a oggi 244 Comuni non hanno un medico di base titolare, come si è arrivati a questa crisi?

«L'emergenza Covid con l'istituzione delle Usca ha assorbito gran parte delle risorse umane grazie anche a un compenso estremamente vantaggioso che incentiva i neolaureati. Da una quindicina d'anni almeno la nostra professione ha subito una burocratizzazione esasperata. Inoltre una serie di vincoli impediscono al medico di base di agire in “scienza e coscienza”: anche per questo tanti specialisti scelgono di "scappare" andando in pensione prima possibile».

Lei va controcorrente, è un esempio.

«Già a febbraio avevo manifestato al dottor Massimo Temussi, manager di Ats, tramite e-mail, la mia disponibilità a continuare a Villanova Tulo fino a quando non si fosse trovato un sostituto, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Ultimamente mi hanno fatto una estrema tenerezza alcuni pazienti di Esterzili e Seulo. Mi hanno chiesto: dottore come facciamo qui senza medico? Sono tanti i pazienti, non solo di Sadali dove vivo, che ancora si rivolgono a me per chiedere aiuto e consigli».

Come si risolve il problema della medicina di base nella Barbagia di Seulo?

«Occorrono concorsi pubblici che permettono di assumere giovani medici a tempi indeterminato. Nell’immediatezza di potrebbe aggregare Seulo a Villanova Tulo ed Esterzili a Sadali per motivi di vicinanza geografica».

Quando aprirà l’ambulatorio?

« Dall’Ats mi hanno assicurato che la mia proposta verrà presa in considerazione per il bene dei pazienti.

Spero che i tempi tecnici mi consentano di iniziare a lavorare dal primo settembre».

E la pensione?

«Può attendere. In questa straordinaria emergenza viene prima l'affetto per i pazienti».

