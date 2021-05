La pensionata e i ladri di wi-fi 

Si è vista piombare a casa gli investigatori della Polizia Postale che le hanno mostrato un mandato di perquisizione firmato da un pubblico ministero della Procura di Brescia. In questo modo una pensionata di circa 70 anni di Assemini ha scoperto di essere indagata con l’infamante accusa di diffusione di materiale pedopornografico. Ma nel suo vecchio computer e nel telefonino non c’era traccia di nulla di nemmeno lontanamente compromettente.

Connessione aperta

L’indagine è ancora in corso e gli elementi sono molto pochi, ma si sa che – nel giro di qualche ora – gli agenti specializzati in reati informatici avrebbero suonato alla porta del vicino mostrando sempre lo stesso mandato di perquisizione, per poi a quanto pare provare con altre famiglie che vivono tutte attorno all’anziana signora. Il sospetto, nemmeno a dirlo, è che la pensionata abbia lasciato il proprio modem wi-fi aperto, ovvero senza una password che impedisca l’accesso agli estranei. In questo modo qualcuno ha utilizzato la sua rete gratuitamente e senza permesso per scaricare qualsiasi tipo di file. Le altre due ipotesi, sempre al vaglio della Polizia Postale, è che la donna possa aver autorizzato qualche familiare o qualche vicino ad “appoggiarsi” alla propria reste domestica, oppure che qualcuno sia riuscito a violare il suo modem dall’esterno. Quest’ultima ipotesi, stando alle indiscrezioni, appare assai più remota perché il passaggio di un haker avrebbe lasciato delle tracce.

Esito negativo

La disavventura della signora settantenne dovrebbe chiudersi nel giro di qualche settimana con un’archiviazione, visto che la perquisizione ha dato «esito negativo». La donna, infatti, è caduta dalle nuvole e niente nel suo computer – che tra l’altro usa saltuariamente – ha fatto pensare agli investigatori che fosse lei a scaricare e scambiare immagini e video di natura sessuale raffiguranti minorenni. Ora bisognerà attendere qualche settimana per capire se sia stato trovato del materiale compromettente a casa di qualche vicino, anche perché il raggio della rete wi-fi è comunque limitato. Gli esperti, in ogni caso, raccomandano sempre di “blindare” con password le reti domestiche per impedire che estranei si colleghino.

