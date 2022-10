La pedagogista resta senza retribuzione 

Da mesi attende che il lavoro svolto durante l’ultimo anno scolastico le venga pagato, ma la scuola non è in possesso del Durc e non può versarle il compenso.

La pedagogista Lara Dessalvi, lo scorso gennaio era stata assunta dall’Istituto comprensivo Benedetto Croce di Pula per svolgere attività di sostegno nell’ambito del progetto “Si torna tutti a iscol@”, una collaborazione per la quale la professionista avrebbe dovuto ricevere un compenso lordo di 2850 euro. Nonostante la specialista abbia portato a termine l’incarico, non ha ancora ricevuto neppure un euro perché la scuola – non essendo in regola con il Durc, il Documento unico di regolarità contributiva che costituisce indica la documentazione che deve essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi per attestare la loro regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali – non ha ancora ottenuto i contributi regionali legati a quel bando.

La pedagogista

Lara Dessalvi, assistita dall’avvocato Michele Cappellari, ha inoltrato ripetuti solleciti: «Avrei dovuto ricevere quel compenso a marzo, ad aprile mi è stato detto che stavano risolvendo alcuni problemi burocratici e mi avrebbero pagato quanto prima: novembre è alle porte ma non ho ancora ricevuto quanto mi spetta. Dalla scuola, all’inizio, mi dicevano che la colpa di quel ritardo era da attribuire alla Regione, ho poi scoperto che l’istituto non era in regola con il Durc, e non aveva quindi potuto ottenere il finanziamento per quel progetto per il quale mi avevano assunta. Il mio compito a scuola era quello di affiancare gli scolari in difficoltà, un lavoro che ho volto con passione: ho cercato, attraverso Pec e mail di parlare con la dirigente scolastica, ma non ho mai ricevuto alcuna risposta». E anche altri professionisti non hanno ancora ricevuto il loro compenso.

