La pattumiera del territorio  

Sassari come pattumiera del territorio. Non si fermano i pendolari della mondezza che dai comuni limitrofi arrivano nel capoluogo per disfarsi dei loro rifiuti. C’è chi è arrivato con un furgoncino e ha scaricato lavatrici e altri rifiuti ingombranti, chi con buste e scatole che ha abbandonato per terra, ignaro di essere ripreso dalle foto-trappole che la Polizia locale ha installato in dieci zone della città.

Bilancio di un mese

Ventidue nel solo mese di aprile le persone individuate tra gli oltre 74mila fotogrammi esaminati dal nucleo ambientale e grazie alle 183 visure fatte al registro pubblico automobilistico. Provenivano da Alghero, Ossi, Castelsardo, Borutta e Porto Torres.

Scatti ad alta definizione

Come un Grande fratello da circa un anno le foto-trappole, mimetizzate e trasferibili di zona in zona, immortalano gli illeciti ambientali e ne individuano i responsabili grazie a riprese ad altissima definizione anche di notte. L’attività del nucleo ambientale ha registrato anche 14 residenti che conferivano nei cassonetti di strada, occupando lo spazio destinato ai cittadini che abitano in quelle zone, sovraccaricando i contenitori, che non possono più essere usati da chi ne ha diritto. Ma le telecamere hanno immortalato anche l’abbandono dei sacchetti per terra: otto i sanzionati. Altrettanti gettavano bustoni neri colmi di rifiuti, mentre sono consentiti solo sacchetti trasparenti. Altri due invece non conferivano correttamente.

Un vizio trasversale

Non c’è un identikit preciso, il furbetto dei rifiuti ha un profilo trasversale, le immagini visionate dagli agenti ritraggono persone di tutte le età che scaricano qualunque tipo di rifiuto, sapendo di violare le norme, ma senza nessuna apparente preoccupazione di essere scoperte.

Sanzioni, infine, sono state comminate anche tra i proprietari di cani: le guardie zoofile ne hanno elevato 41 dall’inizio del 2021, tra mancata raccolta di deiezioni canine, animali non microchippati o non custoditi come prevede la legge. Gli agenti della stazione mobile del centro storico hanno multato due proprietari di immobili per le condizioni fatiscenti.

