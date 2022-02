La partita del cuore di Sonetti 

«L'Atalanta l'ho allenata per quattro stagioni e a Bergamo ho vissuto per 30 anni. Squadra e città le sento mie. A Cagliari sono stato bene, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni che sono state interrotte dai momenti del nostro amatissimo presidente Cellino...».

Da una parte la squadra guidata per quattro stagioni (e 163 partite) e la città che, per 30 anni, è stata casa. Dall'altra quei colori che per ben due volte ha riportato a galla in quell'Isola che gli è rimasta nel cuore. Nedo Sonetti si mette in poltrona e si prepara a questo Atalanta-Cagliari che non può essere una partita come le altre. «Perché queste sono due squadre che mi hanno dato tanto. E a cui, posso dirlo, qualcosa ho dato anche io».

Sonetti ha 80 anni, ma la voce è quella di sempre. Atalanta e Cagliari, viste da Prato, sono vicinissime al cuore.

Cosa rappresentano queste due squadre per lei?

«L'Atalanta l'ho allenata per quattro stagioni e a Bergamo ho vissuto per 30 anni. Squadra e città le sento mie. A Cagliari sono stato bene, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni che sono state interrotte dai momenti del nostro amatissimo presidente Cellino...».

Partiamo da Bergamo, da quell'Atalanta che, con Sonetti in panchina, era già nel futuro.

«Pressing e fuorigioco. In campo c'era un giocatore come Agostinelli che dettava i movimenti. E poi avevo Donadoni, Stromberg, Magrin. Che giocatori... Abbiamo centrato subito una promozione in Serie A, dove poi abbiamo fatto bene».

A Bergamo ha messo anche radici.

«Sono rimasto lì perché la città mi piaceva. Volevo un posto fisso e Bergamo era il luogo ideale per me e la mia famiglia».

Cagliari invece che ricordi le porta?

«I tifosi, prima di tutto, che con me sono sempre stati attenti e carini. Anche perché abbiamo fatto un paio di belle stagioni. Soprattutto ricordo l'anno in A, nel 2005, quando siamo partiti dal fondo e ci siamo salvati con una rimonta incredibile».

Dal passato al presente. Fa impressione vedere l'Atalanta ormai stabilmente tra le grandi?

«In questo percorso è stata fondamentale la società, guidata da dirigenti che hanno dato il giusto stato mentale alla squadra. Una società che ha creato giovani da lanciare».

Di Gasperini che dice?

«Ha capito lo spirito della gente e della società. Sta facendo cose straordinarie, portando i giocatori a esprimersi al meglio. Sono certo che sarà così anche per Boga».

Il Cagliari?

«Spero che anche lì la società riesca a dare un'impronta. Il Cagliari sta ancora cercando di creare una sua identità. Spero, prima di tutto, che possa salvarsi».

Mazzarri può centrare l'impresa? Spesso ha ricordato quanto sia difficile per lui lavorare da subentrato. A Sonetti è sempre venuto bene.

«Intanto, se una squadra non fosse in difficoltà non si verrebbe chiamati. In questi casi, è fondamentale subentrare portando la giusta sensibilità per ottenere i risultati giusti».

Un Cagliari cambiato con la rivoluzione generazionale: fuori i big, dentro i giovani.

«E questo fa capire che con i giovani si può far bene. Adesso nel Cagliari si vede quel senso di appartenenza che non si può avere con tanti stranieri».

Domani che succede?

«L'Atalanta vuole vincere per stare in zona Champions. Il Cagliari dovrà davvero fare una grande partita per uscire indenne da Bergamo».

