La parrocchia dell’allegria 

Don Gianni Paderi è alla guida della parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini dal 2002, quando emozionato e felice aveva varcato la soglia di quella chiesa che riunisce una comunità di oltre 12mila anime. Originario di Quartucciu, simpatico e con la battuta sempre pronta , ama definirsi «un prete marino». «Sono sempre stato mandato in località di mare», dice, «da Torre delle Stelle a Solanas e poi qui nel litorale di Quartu. Sono stato molto fortunato perché io adoro l’acqua: quando non c’era la pandemia andavo in piscina tre volte a settimana e d’estate non manca occasione per fare un tuffo al mare». Da qualche tempo la parrocchia è quasi completamente sulle sue spalle: non ha vice, celebra matrimoni e funerali,«certe volte anche quattro messe al giorno». E d’estate gli impegni aumentano con le celebrazioni nelle chiese di Sant’Andrea al parco Parodi e di San Francesco vicino a Capitana che dipendono dalla parrocchia di Santa Maria degli Angeli.

L’aiuto

A reggere con lui questa grande comunità del litorale ci sono i laici, che portano avanti un oratorio dove non solo si prega ma si pratica sport, si nuota nella grande piscina, si partecipa a corsi di cucito e cucina e si ballano i balli caraibici. A questo si aggiunge il teatro, che quando ancora non c’era il Covid vedeva recitare anche lo stesso don Gianni, oltre a tre cori. «Quando ero piccolo a Flumini c’erano 150 abitanti», dice don Gianni, «adesso sono 18mila. Noi raccogliamo una comunità che si estende da Bellavista fino a Mari Pintau».

I programmi

Adesso l’oratorio è pronto a ripartire dopo un anno di stop. «Le nostre attività sono molto seguite», spiega il responsabile dell’oratorio Efisio Pisu, «abbiamo circa venti animatori e in tempi normali 80 bambini al giorno». Perché le attrazioni sono tante. «Abbiamo una grande piscina esterna e un campo polivalente con basket, pallavolo e tennis».

Gli adulti poi possono partecipare a laboratori di cucito, teatro sardo, cucina per imparare a preparare ravioli e sebadas, cestini e balli latino americani, che ultimamente contava 100 iscritti.

I sacrifici sono tanti: «È importante dare un punto di aggregazione», prosegue Pisu, «il Covid ha fatto mancare un punto di riferimento importante. Adesso speriamo di ripartire».

E anche se lungo la costa al primo sguardo ci sono le grandi ville che fanno pensare a vite agiate, la realtà è diversa. «C’è molta povertà anche nel litorale», spiega Loredana Doro che con il marito Efisio Pisu si occupa anche della conferenza vincenziana della parrocchia, «seguiamo circa 90 famiglie e 300 persone. Alcuni costretti a vivere in condizioni al limite, come quelli dentro una roulotte. Le cose sono peggiorate con la pandemia, molti hanno perso il lavoro con tutte le difficoltà che ne conseguono. E ci sono anche quelli che non chiedono percheé si vergognano». Ogni mese si preparano i pacchi di viveri che vengono consegnati con il furgoncino comprato grazie al 5 per mille.

Una gemma della parrocchia sono poi i tre cori per tutte le età, dai ragazzi agli anziani. Uno di questi, quello dei più giovani, è diretto dalla cantante sarda Giordana Dessì, 39 anni: «È un esperienza bellissima», dice, «i ragazzi per me sono diventati come figli. Non cantiamo solo in chiesa, ma anche nei centri per gli anziani».

12

i parrocchiani di Santa Maria degli Angeli

20

a servizio della chiesa