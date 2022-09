La parrocchia benedice i cuettus 

Il caso cuettus è chiuso. O almeno così ha sentenziato la parrocchia di Sant’Andrea nell’immediata vigilia del rientro in chiesa del simulacro di San Salvatore. «Tortolì accoglie, ascolta, sostiene ma chiede rispetto delle sue radici e del suo sentire più autentico. Nonostante le polemiche la tradizione va avanti». Fine della storia, al netto della petizione promossa da Maurizio Cheri sulla piattaforma virtuale Change.org. Domenica sera, al suono delle campane la folla è accorsa sul sagrato per accogliere il rientro del Santissimo. Dieci minuti di rintocchi cadenzati hanno scandito gli ultimi metri del corteo che si è ingrossato già da via Garibaldi. Al suono festoso delle campane si sono allineati gli spari de is cuettus, i tradizionali botti messi sul banco d’accusa da un gruppetto di cittadini.

La storia continua

Con il cuore ricolmo di gioia, la comunità di Tortolì si è riunita in massa sul sagrato di Sant’Andrea. La festa di San Salvatore è stato un momento rituale per rinsaldare l’unità sociale all’interno della società stessa. L’atmosfera beata de is Festas de sartu, iniziate il 19 agosto con San Lussorio e proseguite la settimana successiva con San Gemiliano, è stata (in parte) contaminata dalle polemiche sollevate dalla petizione per chiedere l’abolizione de is cuettus, tanto cari alla comunità essendo un rito secolare. Tortolì ha resistito, non senza attimi di tensione, e domenica pomeriggio anche la parrocchia ha voluto dare un segnale attraverso un messaggio diffuso sui social: «Gesù Salvatore del mondo nella sua chiesetta chiude il periodo de is Festas de sartu, chiede dopo due anni di pandemia un ritorno alla normalità. Le genti tortoliesi hanno rinnovato il loro tributo ai santi e auspichiamo una benedizione alla città, a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, si plachi ogni animo, si rinnovi la tradizione che, nonostante le polemiche, va avanti con sacrificio».

Rito collettiv o

La folla di fedeli ha accolto il combinato campane-cuettus come un dolce frastuono, quasi una liberazione. Adulti e bambini si sono uniti in un abbraccio ideale attorno alla chiesa, dove il parroco don Piero Crobeddu e il diacono Mario Pinna hanno impartito la benedizione prima di assistere al gran finale culminato in uno spettacolo pirotecnico e con l’immancabile augurio “attrus annus mellus”, salutato da tanti applausi.