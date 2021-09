La parabola di Semplici:  salvezza, fiducia risicata  e un punto in tre partite 

Tra il Cagliari e Leonardo Semplici è finita ufficialmente ieri pomeriggio, col comunicato ufficiale della società rossoblù che annunciava l'esonero del tecnico fiorentino e del suo staff, comprendente il vice Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Una storia che sembrava potesse essere amore, soprattutto dopo una salvezza che, comunque, rimarrà impressa per sempre nella storia del Cagliari, invece spazzata via al primo maestralino, neanche troppo forte, di una partenza frenata, con un punto in tre gare, e un gioco che non è mai stato quello che il presidente Giulini avrebbe voluto.

Dalle stelle...

Una storia che è durata appena 204 giorni, dal 22 febbraio a ieri, eppure sembra una vita. Iniziata con Semplici a superare il casting organizzato dal presidente Giulini e il rientrante ds Capozucca negli uffici Fluorsid a Milano, per prendere possesso della panchina lasciata libera da Di Francesco (curiosamente, i due si sono ritrovati ieri con i primi esoneri stagionali in Serie A): battuti allo sprint Donadoni e Andreazzoli, per un Cagliari che, dopo la sconfitta interna col Toro, aveva un piede e mezzo in Serie B. Semplici è arrivato in Sardegna con l'umiltà di chi ha allenato in tutte le categorie e con un unico guizzo di vanità: «I campionati li ho vinti tutti e sempre, fino alla B, da primo in classifica». La Serie A conosciuta con la Spal, la vetrina del grande calcio e quella chiamata sarda che somigliava tanto a un grido di disperazione, ma anche a un salto di qualità. Non gli piaceva il termine “normalizzatore”, ma Semplici si è affidato alla normalità, rimettendo ogni giocatore al suo posto, a partire dal leader dello spogliatoio, Pavoletti. Una ripartenza immediata, con le vittorie contro Crotone e Bologna, poi la frenata, le sconfitte e un rapporto col patron che non decolla. Tanto che, dopo il ko casalingo col Verona, la panchina è pronta al nuovo ribaltone. Ma Semplici resta al suo posto e, dopo la sconfitta con l'Inter, costruisce un miracolo. Il Cagliari non perde più, tra scatto d'orgoglio e un pizzico di fortuna che nelle grandi imprese serve sempre. E addirittura conquista la salvezza con due giornate d'anticipo.

… alle stalle

Una salvezza storica, la festa per un pericolo scampato. Ed ecco le sliding doors, prendere la gloria e lasciare da salvatore della patria o rilanciare. Pur essendo consapevole che la fiducia presidenziale è risicata. Come dimostrato dal tentativo di portare ad Asseminello Juric, che poi virerà verso il Toro. Semplici accetta di restare, nonostante le crepe nei rapporti, e sottoscrive un mercato al risparmio, condizionato dall'indice di liquidità, senza mai alzare la voce. E dal mercato esce un Cagliari diverso da quello che Semplici avrebbe voluto («sognavo altri giocatori», aveva detto prima della gara con lo Spezia) e che, comunque, non ha mai allenato e mai potrà allenare. Schiacciato da quel misero punto conquistato, nonostante le due gare casalinghe con Spezia e Genoa, e da un gioco senza intensità e temperamento. Un divorzio costruito nel tempo e celebrato ufficialmente ieri, con una telefonata a fine mattinata. Semplici si è sentito tradito e abbandonato. Alle 13.30 ha salutato giocatori e dipendenti del club e, alle 15.30, ha varcato per l'ultima volta i cancelli di Asseminello. Tornando nella sua Toscana con una valigia carica di amarezza e un esordio che, in tre mesi, ha cancellato una storica salvezza.

