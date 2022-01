La pandemia spegne la musica del Bistrot 

Trent’anni di storia, dodici della sola ultima gestione; il nuovo anno si apre con la chiusura del “New Bistrot”, un locale storico, l’ennesimo in città che si arrende alle difficoltà causate da due anni di pandemia.Troppe le spese da sostenere in relazione alla pochezza del giro d’affari, troppi i periodi passati senza avere la certezza di come comportarsi riguardo agli ordini per l’approvvigionamento delle scorte alimentari: «Si tratta di una chiusura molto sofferta – dichiara l’ormai ex proprietario Marco Castangia, 45 anni – dal 2020 ad oggi è stato un percorso tanto tortuoso da portarmi, anzi, costringermi a prendere questa decisione, non ho più l’entusiasmo e soprattutto le risorse per poter continuare l’avventura».

La pandemia

Un’avventura felice fino all’avvento del Covid, contrassegnata da una gestione che rendeva il locale, l’unico in città a dare risalto alla musica dal vivo, quella suonata dai gruppi: «Mi chiamavano da tutte le parti del territorio per potersi esibire – rivela Castangia – in verità continuo a ricevere delle chiamate. Ma la strada è ormai segnata, soprattutto in relazione del fatto che dopo due anni ancora niente è certo, siamo in balia degli eventi e non potevo permettermi di azzardare oltre».

Locali in crisi

La chiusura del “New Bistrot” non è il primo campanello d’allarme che rimbomba fra le attività di ristorazione, i cui locali sempre pù presentano tavoli apparecchiati e sedie vuote: «Prima dell’avvento del Covid il sabato sera registravo 250 coperti – dice il proprietario del pizzeria ristorante “Baddy’s” Enrico Cubadda – da due anni a questa parte siamo a molto meno della metà. Le responsabilità di questa catastrofe sono del Governo, che in 24 mesi non ha ancora capito le linee guida da seguire. Inoltre il prezzo della corrente elettrica ci darà il colpo di grazia. In poco tempo sono passato a pagare mensilmente la fornitura, da 2 mila euro a quasi 5 mila. Di questo passo dovrò rivedere gli orari di apertura del locale. La situazione è insostenibile». Tanto insostenibile che Massimo Bardi, proprietario del locale “Brace e Grano” ha scelto di chiudere per i prossimi due mesi un’attività avviata da 4 anni e che fino a poco tempo fa viaggiava a gonfie vele: «La presenza della clientela non copre le spese sostenute per il mantenimento del ristorante – spiega Bardi – la condizione economica generale è talmente critica da rappresentare un deterrente per chi avesse il piacere di mangiare fuori casa. Fra restrizioni e continui cambiamenti relativi alle ordinanze, le persone non sono incentivate al consumo del pasto nei locali». Una crisi generale della ristorazione, che da quanto si apprende al momento rappresenta soltanto la punta di un iceberg; pandemia e caro vita rischiano di mettere in ginocchio parecchie attività e le conseguenze si ripercuoterebbero su tutto l’indotto.