La pandemia non ferma i turisti 

Numeri di presenze turistiche importanti come mai accaduto in passato; per la città d’Iglesias il 2021 ha rappresentato una svolta, per quanto concerne l’afflusso dei visitatori nei vari siti minerari e nei centri d’interesse storico e culturale. A confermare il trend di una tendenza al rialzo, sono i dati ufficiali forniti dall’amministrazione comunale, che raccontano di un incremento molto vicino al 30 percento dei biglietti venduti nell’arco dello scorso anno.

I biglietti venduti

Complessivamente sono 55 mila i tagliandi staccati. È sempre Porto Flavia la regina dell’ospitalità, il solo sito minerario ha prodotto oltre 40 mila e duecento visite: «Senza le restrizioni avrebbe registrato numeri ancora più importanti - rivela Marco Vacca, il coordinatore dell’Ufficio turistico d’Iglesias - almeno 10 mila in più».Segue la grotta Santa Barbara con 7450 visitatori e la Galleria Villamarina con 4 mila.Ma non solo i siti minerari hanno permesso un deciso balzo in avanti sull’incremento delle presenze turistiche; i musei, quello Civico e del Costume, raggiungono le 800 presenze, così come il tour di Monteponi e i trekking organizzati: «I numeri confermano la scelta strategica intrapresa nel 2018 - racconta il sindaco Mauro Usai - quando si decise di gestire direttamente i siti minerari. Gli introiti hanno permesso di attingere a nuove risorse per potenziare i servizi».

Servizi turistici

Sono stati infatti acquistati di recente quattro nuove bus navetta che rappresentano un’infrastruttura mobile di collegamento fra il centro della città e i siti sulle coste: «Questo permetterà di vendere un pacchetto completo - continua Usai - da quest’anno venderemo non solo i siti minerari, ma la città con i suoi siti». Non solo miniere quindi, perché il tour del Centro storico e soprattutto la visita notturna al Cimitero monumentale hanno prodotto oltre i 1000 tagliandi: «Abbiamo uno dei primi cimiteri monumentali in Italia - dichiara il primo cittadino - la dimostrazione che la nostra città è un museo a cielo aperto. Il boom di presenze ci permetterà in questo nuovo anno di attuare un’azione promozionale ancora più invasiva; stiamo cercando i contatti con Volotea per promuovere i siti minerari sugli aerei e punteremo alla sponsorizzazione di questi anche in vari aeroporti della Penisola». Soddisfazione anche tra gli operatori del settore ricettivo. «I numeri registrati in prospettiva mi fanno essere ottimista - dichiara Clelia Martuzzu, titolare di un b&b - come accadeva in passato, anche in questo inizio mese stiamo cominciando a ricevere delle prenotazione per l’alta stagione. Qualcosa è cambiato però, il Covid ha gravato sulla presenza dei turisti stranieri con una perdita del 75 per cento delle presenze. Ora si lavora di più con gli italiani e c’è una particolarità figlia della situazione: molti ospiti sono disposti a pagare il doppio per l’esclusiva dell’intera struttura».