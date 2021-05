La pandemia moltiplica le adozioni 

«Il 2020 e ancora di più questi primi mesi del nuovo anno, per noi indubbiamente un periodo sfortunato, non lo è stato per i nostri amici a quattro zampe: nel canile-rifugio di Arbus, in località Campu Spina, si è assistito a un vero e proprio boom di adozioni: 16 dal mese di ottobre, contro i 40 a partire dal 2008, anno di inaugurazione della struttura». Andrea Armas, gestore del canile, 40 anni, racconta l’impennata di richieste, figlie del Covid-19, e anche le diminuzioni dei soccorsi a causa di incidenti e di cattura dei randagi nei 28 Comuni del Medio Campidano, dove svolge il servizio per conto dell’Ats.

Le adozioni

Le ultime nei giorni scorsi: tre cuccioli, appena nati e abbondanti nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, sono stati salvati e hanno subito trovato una famiglia. Storia a lieto fine, in parte annunciata. Le motivazioni sono le stesse dall’inizio della pandemia: avere compagnia durante i mesi interminabili fra quarantene e lockdown. «Quando c’è più tempo per curare l’inserimento in casa». Molti cani, nonostante le poche speranze date dal lungo periodo di permanenza nel rifugio, sono riusciti in poco tempo a trovare persone disposte ad accoglierli ed accudirli. In cambio solo l’affetto della bestiola, vicina di scrivania, capace di giocare con i bambini. Un interesse che Armas, da 13 anni alla guida del canile, ammette di non aver mai conosciuto: « È vero, le adozioni non sono mancate, ma poche e limitate ai periodi invernali». Ora la svolta, in linea con il dato 2020 dell’Ente nazionale di protezione animali: 8.100 cani e 9.500 gatti hanno trovato famiglia, con un incremento di oltre il 15 per cento rispetto al 2019, per un totale di 17.600 animali domestici.

Il rischio

«C’è anche - aggiunge Armas - il rovescio della medaglia che, una volta sconfitto il virus, si possa decidere di liberarsene. Un po’ come succede durante i mesi estivi: le vacanze sulla Costa Verde fanno aumentare il numero degli abbandoni, per lo più nei villaggi turistici. Proprio ieri sono stato nella zona di Pistis per recuperare un cane, denutrito e sofferente». Nell’elenco degli ospiti della struttura, circa 600 in 13 anni, molti sono i feriti, vittime di incidenti anche mortali, per la maggior parte sulla 131. «Sono davvero tanti. Non saprei con esattezza quanti. Fra abbandoni e primo soccorso, un centinaio. Un dato ultimamente in diminuzione, anche grazie alla sensibilità verso gli animali, cresciuta con l’apertura del rifugio. Molto lo dobbiamo alla Polizia locale, alla Forestale e alle gente che segnale subito randagi e feriti».

Il bando

La gestione è scaduta ed il Comune ha indetto un nuovo bando: gli interessati hanno tempo fino al 31 maggio per presentare l’offerta. L’affidamento è per i prossimi 5 anni e riguarda un servizio che ammonta a complessivi 389.601 euro. I posti sono per 70 cani.

