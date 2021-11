La pandemia della povertà 

«Un aumento», ha detto Callia, «conforme alla crescita del circa 1% dell’incidenza della povertà relativa registrata nel 2020 e dovuta al peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie sarde a causa degli effetti economici della pandemia, in particolare di quei nuclei che non sono tutelati, con persona di riferimento occupata in modo irregolare o precario, fra cui diversi cittadini stranieri».

È quanto emerge dal “Report regionale su povertà ed esclusione sociale 2021”. I dati sono stati illustrati da Raffaele Callia, delegato regionale Caritas Sardegna e responsabile servizio Studi e Ricerche della Caritas regionale, alla presentazione che si è tenuta ieri mattina al Seminario Arcivescovile, in vista della quinta Giornata mondiale dei poveri voluta da papa Francesco chi terrà domenica. In tutta la Sardegna l’incremento del numero di chi si è rivolto alla Caritas tra il 2019 e il 2020 è stato pari al 47,3%.

La pandemia ha fatto ripiombare tante persone nella povertà. Nel solo 2020 la Caritas di Cagliari ha ascoltato 6.084 persone, il 60,1% del totale dell’isola (10.125). Per la prima volta c’è una prevalenza di donne: poco più della metà, 3.181 (in totale nell’isola è il 51,1%).

L’effetto della pandemia

Boom di nuovi poveri

L’isola è tra le regioni italiane con quote di povertà inedite più alte: tra chi ha chiesto aiuto ai Centri di ascolto lo scorso anno, il 51,5% lo ha fatto per la prima volta in assoluto. Si tratta perlopiù di italiani (71,5%), dei quali uno su due ha tra i 40 e i 50 anni, con i primi che prevalgono (26,3%); vivono prevalentemente in un domicilio proprio (79,4%) e sono soprattutto persone sposate, anche in questo caso in maggioranza donne che ricoprono un ruolo di riferimento nel nucleo famigliare e che hanno un lavoro irregolare o precario.

Il report sottolinea come tra i più bisognosi di aiuto in Sardegna ci siano quelli con un livello di istruzione medio-basso, anche qui in prevalenza donne: nel 2020 il 51,4% di chi è stato ascoltato dalle Caritas sarde aveva la licenza media inferiore. A Cagliari, come nel resto dell’isola, le necessità registrate dagli operatori sono per tre quinti di natura economica e di occupazione.

Il tipo di intervento più frequente da parte della Caritas è la fornitura di beni e servizi materiali (distribuzione di pacchi e viveri), ma aumentano le richieste di sussidi economici. C’è poi il tema della dispersione scolastica, che nel V Rapporto annuale 2020-2021 “Contrastare la povertà educativa nell'epoca della pandemia. Attività, progetti ed esperienze formative” realizzati dalla Caritas Sardegna, viene suddivisa in implicita ed esplicita. La prima riguarda giovani che benché si siano almeno diplomati, hanno competenze basse come se fossero rimasti alle scuole medie o ai primi anni delle superiori.

Scarsa istruzione

Secondo lo studio in questione (illustrato da Maria Chiara Cugusi, referente comunicazione della Caritas regionale), nel 2020 i 18-24enni che hanno abbandonato gli studi sono stati il 12%, dato migliore rispetto alla media nazionale. Altra nota positiva: Cagliari, con Oristano, non è tra le province con l’indicatore più alto di dispersione scolastica implicita. Le diocesi sono anche impegnate in progetti contro la povertà educativa.

Centri di ascolto

A Cagliari c’è il Centro di ascolto giovani, che offre un servizio di presa in carico di problemi relazionali, socio-psicologici e orientamento al lavoro; poi il progetto di Servizio civile, fra cui “Giovani impronte”, di educazione alla pace (“Connessioni”) e i Corridoi universitari per rifugiati. «Il contributo della Chiesa è stato molto importante in questo periodo di Covid», ha detto Don Marco Lai, direttore Caritas. Monsignor Paolo Zedda, delegato della Conferenza episcopale sarda per il Servizio della carità, ha aggiunto: «Papa Francesco ci ricorda che i poveri li abbiamo sempre con noi».

