La Palma, che sperpero! 

La Palma 2

Andromeda 2

La Palma (3-5-2) : Romoli, Piras, Saho, Melis, Cossu, Farci (22’ Fadda), Diana (47’ pt Melis), Puddu (5’ st Corda), Badas (35’ Bazzu), Brignone, Perra (17’ st Fois). In panchina Aresu, Bazzu, Corda, Costa, Fadda, Fois, Marotto, Melis, Piro. Allenatore Piro.

Andromeda (4-3-3) : Cuccu, Locci (10’ st Luciano), Massa, Congiu (30’ pt Melis), Boi, Casti, Asunis, Anedda, Grosso, Olla (16’ st Lonis), Porru. In panchina Cordeddu, Fortini, Lonis, Luciano, Mascia, Melis, Murgia, Ortu, Gannas. Allenatore Casula.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 20’ pt Perra (r); 28’ st Fois, 35’ st Porru, 42’ st Loni.

Note : ammoniti Locci, Massa, Anedda e Grosso (A), Piras e Brignone (LP); espulsi Boi e Luciano (A) e Cossu (LP). Recupero 2’ pt-8’ st. Angoli 3-4.

Al Polese tra La Palma e Andromeda finisce in parità. Partono subito forte gli ospiti: al 6' protestano per un presunto tocco di mano in area, ma l'arbitro fa proseguire. I padroni di casa si vedono al 13', la palla di Diana da fuori area viene deviata in angolo. Quattro minuti più tardi l’Andromeda tenta in sequenza con Asunis, Congiu e Massa ma, prima Romoli, e poi la difesa di casa, salvano. Al 20' cambia il risultato: Badas viene atterrato in area da Cuccu e l’arbitro concede il rigore per i biancoblù. Realizza Perra. I padroni di casa si avvicinano al gol anche al 22’ con Badas e al 39’ con Brignone che, su punizione, sfiora l’incrocio dei pali. Avvio di ripresa nervoso. L’Andromeda al 9’ protesta per un presunto fallo da rigore non concesso e, pochi secondi più tardi, Locci commette un fallo Saho, giudicato dai padroni di casa da rosso. Gli animi si scaldano e il La Palma raddoppia al 28’ con Fois di testa ma, in seguito, perde il capitano Brignone per rosso e, sugli sviluppi della punizione che ne segue, gli ospiti si portano sul 2-1 con Porru. I gialloneri prendono coraggio e pareggiano al 42’ con Lonis.

