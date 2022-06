La palestra è in riva al mare 

In vista c’è anche la riqualificazione degli altri campetti del mini complesso sportivo lungo l’ex pineta. «Un campo da beach volley e l’altro dedicato al tennis», ricorda Conti, «i lavori sono compresi nel più ampio progetto di riqualificazione del lungomare Poetto». Un piano di rilancio - in chiave sportiva, oltre che turistica e ambientale - già finanziato: 3 milioni sono arrivati da tempo con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, gli altri 9 sono fondi del Pnrr confermati dal Governo alcune settimane fa dopo l’ok al piano urbano integrato dell’area metropolitana di Cagliari.

Da venerdì il campo di pallacanestro del litorale ha un nuovo volto, rinato fra le sfumature di blu. Ad occuparsi dei lavori - compresi i costi - una società legata ad un marchio di abbigliamento - scelta tramite manifestazione d’interesse pubblica - in cambio della sponsorizzazione a bordo campo sino al prossimo anno. Pavimento, tabelloni e canestri nuovi, e un tappeto di gioco che di fatto è un’opera d’arte di Tellas, all’anagrafe Fabio Schirru. «Uno spazio sportivo all’aperto che ora viene rimesso a disposizione dei cittadini e di tutta la Città metropolitana», il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Sino al 19 giugno ospiterà un torneo regionale di basket, con cestisti arrivati in città da tutta l’Isola.

Una palestra a cielo aperto, con basket, percorsi per runner e ciclisti, e spazi per pallavolo e tennis in arrivo. Lo sport torna protagonista nel Poetto quartese, partendo dalla pallacanestro che venerdì ha ripreso in grande stile con un playground tutto nuovo firmato dall’artista sardo Tellas, frutto di un accordo di sponsorizzazione fra Comune e una società commerciale. Un primo passo di rinascita in chiave sportiva nel lungomare di Quartu.

La rinascita

Una svolta attesa per l’impianto sportivo del litorale, da tempo meta di vandali e teppisti. Alcuni anni fa era stata lanciata anche una petizione online - voluta dall’associazione IsolaBasket - che chiedeva all’allora sindaco Stefano Delunas l’installazione di telecamere contro i continui raid vandalici nel campetto che si affaccia sulla spiaggia.

Il via ai lavori nel primo tratto - fra il locale la Marinella e il campetto da basket appena rifatto e inaugurato venerdì scorso - è in programma a fine estate. «Il bando è pronto», annuncia l’esponente della Giunta, «imprevisti permettendo i cantieri partiranno a fine settembre».

La movida

E ieri il sindaco è tornato sulle ordinanze che impongono limiti alla musica e al consumo d’alcol, per arginare la mala movida nei chioschetti . «Oltre a non avere la possibilità, per legge, di fare musica», ha ricordato Graziano Milia, «molti di questi locali non posseggono le caratteristiche minime strutturali e di sicurezza per accogliere grandi afflussi di persone, e insistono all’interno di un bene demaniale di straordinario valore ambientale come la spiaggia del Poetto».

