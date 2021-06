La nuvola “Godzilla” soffoca la Sardegna: «Un gigante rovente» 

È stata ribattezzata “Godzilla” la nuvola di sabbia sahariana che in questi giorni ha fatto diventare rossi i cieli della Sardegna, portando con sé temperature che hanno sfiorato i 40 gradi e piogge quasi tropicali rese spettacolari da una esplosione di fulmini. Osservandola dai satelli Sentinel del programma europeo Copernicus, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), gli esperti non hanno avuto dubbi nell’indicare che la cappa era la più estesa degli ultimi vent’anni.

Si sfiorano i 40 gradi

L’impennata delle temperature durerà sino ai primi giorni della prossima settimana, con i termometri che più volte nell’Isola sfioreranno i 40°. Per l'Ente americano di ricerca dell'atmosfera e degli oceani (Noaa), la nube di polvere rossa sahariana che si è rapidamente posizionata tra i 3 mila ed i 6 mila metri prima sul Mediterraneo, e dunque sulla Sardegna, e poi sul resto della Penisola e del Continente era circa il 60-70% più estesa di quelle che – nei primi giorni dell’estate – di solito vengono sollevate e trasportate dall’anticiclone africano.

Situazione eccezionale

«Seguendo la dinamica in tendenza del minimo britannico», spiega Alessandro Gallo, meteorologo di Meteo Network Sardegna, «abbiamo notato sui modelli come lo stesso tendesse ad allungarsi sulla Penisola iberica per poi risalire dal Marocco e dall’Algeria, formando in un contesto anticiclonico una vera e propria bassa pressione con circolazione meridionale dei venti. Questa condizione ha favorito il trasporto della sabbia dal deserto del Sahara». Una condizione anomala, differente dalla classica “Estate Mediterranea” che si conosceva in passato. «La presenza ultra decennale dell'anticiclone subtropicale africano», prosegue l’esperto, «ha stravolto le carte estive con temperature oltre i 40 gradi centigradi e costanti venti meridionali. Ecco, quella di questi giorni la potremmo definire un’anomalia».

La tempesta di fulmini

Giovedì notte sul Cagliaritano si è abbattuta una tempesta di fulmini con boati prolungati che hanno fatto tremare muri e finestre. Colpa di un temporale che si è sviluppato a circa 4 mila metri dal suolo, alimentato proprio dall'aria calda desertica. Poca pioggia, ma cieli squarciati e illuminati a giorno da ragnatele di scariche elettriche (le cosiddette anvil crawler ). Le temperature restano alte e, in molte zone dell’Isola, il tasso di umidità influisce sulla percezione del caldo torrido.

I timori degli esperti

«Del cambiamento climatico si parla da tempo ma il problema non è percepito», taglia corto Gallo, «la temperatura è il parametro meteorologico più importante per i processi biologici: è il motore della circolazione atmosferica. Il riscaldamento globale è sinonimo di cambiamento climatico, causa dei fenomeni estremi, per questo motivo i dati osservati ci indicano che la media della temperatura del pianeta è aumentata di 1,5 gradi centigradi con picchi di 3. In questo gioco la Sardegna non è esclusa». Ed i rischi sono enormi. «La stessa invasione delle cavallette che si è registrata nell’Isola di recente», conclude il meteorologo, «rientra in un sistema, l'atmosfera, da tempo fuori dal suo equilibrio. L’aumento dell'anidride carbonica è senza dubbio direttamente proporzionale all’incremento del valore medio della temperatura. Dunque dobbiamo aspettarci altre di queste anomalie».

