La nuova vita grazie ai turisti 

Una buona azione che spinge il Comune a portare avanti la ricetta salva cani. Un progetto ai nastri di partenza per risparmiare e per regalare una nuova vita ai randagi. A partire dal prossimo autunno sarà online un sito dedicato solo ai cani randagi di proprietà del Comune. Una sorta di carta d’identità per ognuno di loro con tanto di foto e dati vari come la descrizione del carattere e della personalità. «L’educatore cinofilo ha da poco concluso lo studio di tutti i cani presenti nel canile convenzionato con il Comune per elaborare i profili da mettere in rete - spiega l’assessore Carlo Trincas che si è occupato del progetto - Ora i dati sono nelle mani di chi sta ultimando il sito internet. L’adozione da parte della famiglia tedesca ci ricorda che il fenomeno del randagismo è molto attuale e insieme a quello dell’abbandono dei cani nel periodo estivo costituisce una piaga. Il gesto è di grande esempio per tutti. Il lieto fine di questa storia ci dà grande speranza e ci dimostra quanto la popolazione abbia a cuore il problema e sia disposta a fare la propria parte nell’aiutare gli animali abbandonati”.

Una famiglia tedesca, prima di andare via dalla spiaggia, ha segnalato la presenza del cucciolo alla polizia locale. Ma quando ha appreso dagli agenti che sarebbe stato portato in un canile i turisti hanno chiesto di avviare le procedure per l’affido, occupandosi oltretutto delle prime cure. Una storia a lieto fine che ha permesso al cane di iniziare una nuova vita tra coccole, affetto e passeggiate nei parchi.

Girovagava senza metà da tempo in cerca di affetto. Era diventato la mascotte della spiaggia di Mari Ermi: a quel cane randagio dagli occhi tristi tutti davano cibo e acqua, mai a nessuno era venuto in mente di portarlo a casa. Sino a pochi giorni fa però, quando una famiglia tedesca in vacanza nella costa cabrarese gli ha regalato una nuova vita lontano dal Sinis dove sicuramente è stato abbandonato.

La storia

Il progetto

I consigli

Nel sito ci sarà anche una sezione dedicata ai consigli. «Sono tutti cani da compagnia - conclude Trincas - chiusi in gabbia senza aver commesso un reato». Il Comune per accudire i circa settanta cani che vivono nel canile di Silì spende in media 78 mila euro all’anno. Tanto per le casse delle amministrazioni sempre più magre e i pochi contributi dalla Regione.

