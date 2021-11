La nuova vita di viale Colombo 

Un servizio inserito nel nuovo appalto di igiene urbana e che si ripeterà per quattro volte all’anno. Proprio il porticato viveva da anni una situazione difficile. Erano gli stessi commercianti a cercare di renderlo gradevole per quanto possibile ma poco potevano fare contro chi gettava le gomme da masticare a terra, contro chi non raccoglieva gli escrementi dei cani o contro chi la notte si divertiva a fare i propri bisogni sui muri vicino alle vetrine dei negozi.

Quando li hanno visti arrivare ieri mattina di buon ora quasi non credevano ai loro occhi. Commercianti e residenti hanno accolto con soddisfazione gli operai della De Vizia che armati di idropulitrici hanno dato il via al completo lavaggio del porticato.

Il viale ripulito

Il servizio di pulizia si aggiunge a una generale messa a nuovo del viale che nei giorni scorsi è stata preceduta dalla potatura delle siepi a cui è stata data la caratteristica forma rotonda o quadrata e alla pulizia delle aiuole.

I commercianti

«Queste bonifiche sono sicuramente qualcosa di molto importante» spiega Vincenzo Meloni della pizzeria Grains, «perché viale Colombo è come un salotto che porta dritti fino al mare, è una delle arterie più importanti della città. Ed è fondamentale che le persone possano passeggiare in una strada decorosa e la pulizia finora non c’era mai stata». E già da qualche tempo il viale ha avuto segnali di rinascita grazie anche all’apertura di tante nuove attività. «Noi abbiamo trascorso un’estate bellissima» dice ancora Meloni, «grazie allo spazio aperto che abbiamo allestito nell’ex vivaio abbiamo accolto tantissimi clienti e avevamo sempre il pienone. Speriamo che vada bene anche in questa stagione». Il giardino dell’ex vivaio ospita anche il ristorante Room 49 di Paolo Podda che aggiunge: «Viale Colombo negli ultimi due anni ha avuto un po’ una rivoluzione con l’avvento di tante nuove attività. Diciamo che proprio la scarsa pulizia era il problema principale della via. Noi abbiamo assistito alle potature e questo ci ha fatto molto piacere. Così come estremamente positivo è il lavaggio del portico».

Degrado durato anni

Anche Lello Sechi di Geronimo esprime soddisfazione: «Sono interventi importantissimi e utili che dovrebbero essere normali in una città che si rispetti» dice, «e che invece qui non si facevano da anni. Il portico era la vergogna della strada. Speriamo che riescano a sistemare anche le aiuole dove ci sono le palme. Gli stessi commercianti finora si erano mobilitati per renderlo più decoroso».

Durante le pulizie lo spazio del porticato è stato delimitato con i nastri bianchi e rossi per chiudere l’accesso alle persone e sono stati sistemati i cartelli che indicavano il pericolo per il pavimento bagnato. E a lavoro finito, i timidi raggi del sole hanno illuminato un pavimento che fino ad oggi era quasi nero di sporcizia.

Il nuovo appalto dovrebbe entrare a regime da febbraio. Nel frattempo continua la distribuzione dei nuovi bidoni con il microchip per la raccolta porta a porta. I vecchi dovranno essere portati invece all’ecocentro.

