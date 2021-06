La nuova vita di Glory e Abou 

La sera passeggiavano sulla statale 198, mano nella mano. Si erano conosciuti in un centro per migranti immerso nelle campagne tra Ilbono e Lanusei, l’Oasi del benessere. Lei nigeriana in fuga dalle violenze di Boko Haram, lui ivoriano alla ricerca dell’unico futuro possibile. Dalle coste della Libia a Lampedusa, vite sospese sul cimitero azzurro mare. Glory Okoh, 28 anni da Delta State, nel 2015 non sognava la Sardegna. «Pensavo a una vita nel Nord Italia, ma qualsiasi cosa era meglio di quello che c’era prima». Quattro anni nel Centro migranti, a cucinare banku, riso e pasta per sessanta ospiti, con un sorriso perfetto stampato sul viso. Nel centro di accoglienza ha conosciuto Abou Ouattara, 26 anni. «Ho subito pensato che fosse molto bello». Lei parla inglese, lui francese. «Non ci si capiva neanche un po’». Ma è stato amore a prima vista.

Le nozze

Qualche giorno fa in municipio a Lanusei il sindaco Davide Burchi li ha uniti in matrimonio di fronte a una decina di amici commossi. Glory bellissima in bianco, per Abou abito e treccine. Lei è arrivata in ritardo, confermando abitudini senza latitudini, lui ha chiesto l’aiuto del sindaco per il nodo alla cravatta. In aula consiliare gli amici hanno suonato e cantato, capitanati dall’afroinglese Jas Gathaora. Le paure delle persecuzioni oggi sembrano lontane per la giovane, cattolica e rifugiata politica, quinta di sei figli rimasti sul delta del Niger. «Abbiamo trovato molto bello l’ambiente di Lanusei e ci siamo trovati bene. Quando sono arrivati i documenti abbiamo deciso di lavorare qui». Abu ha trovato lavoro nell’edilizia, Glory in un pastificio.

Nell’azienda di Vito Arra, presidente del Consorzio Igp, ha imparato a chiudere i culurgionis, il simbolo dell’Ogliastra che accoglie. Glory adora il mare di Cea, la musica, la danza. In Ogliastra i centri di accoglienza sono chiusi, i ragazzi rimasti sono una decina. «È stato un bel matrimonio. Mi sono commossa quando ho visto i miei amici».

Futuro

La festa è andata avanti all’ombra di una torta gigante e sulle note di No woman no cry. Reggae e speranza. «Voglio avere dei figli, restare qui». Il ritmo sonnolento della vita lanuseina sembra una panacea per l’inguaribile mal d’Africa. «Prima o poi spero di andare a trovare i miei cari. Per adesso ho mandato le foto». Lanusei è diventata casa e gli innamorati di Bivio Carmine marito e moglie.

