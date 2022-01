La nuova vita della casa cantoniera 

«È iniziata la procedura per la vendita», spiegano dalla Città Metropolitana, «ma non è ancora stato completato l’atto formale, in attesa del completamento di tutta la procedura». Detto questo, «non è corretto divulgare informazioni fino a quando non sarà completata tutta la procedura».

Per la verità i possibili compratori che hanno partecipato all’asta, di cui la Città Metropolitana non fa trapelare niente, erano tre, ma alla fine soltanto uno è stato giudicato idoneo, almeno per ora.

In attesa della conclusione di tutte le verifiche e della firma sull’atto, il nome dell’acquirente resta top secret, ma quel che è certo è che finalmente c’è qualcuno che si è offerto per comprare la struttura e che si è mostrato interessato a farne un piccolo centro turistico nel cuore della costa quartese.

Presto la casa cantoniera che fungeva da alloggio per gli operai dell’Anas che si occupavano della manutenzione delle strade potrebbe rinascere a nuova vita trasformandosi magari in un piccolo bed and breakfast. La Città Metropolitana, che poco meno di due anni fa ha indetto un’asta pubblica per la vendita dell’edificio di Geremeas, sta completando l’iter per l’assegnazione.

Gli uffici

L’unica cosa certa è che la base d’asta era di 189mila euro e che trattandosi di un immobile costruito più di settant’anni fa, dovrà essere poi sottoposto alla procedura di verifica di interesse culturale da parte della Soprintendenza, passo fondamentale per il passaggio all’aggiudicazione definitiva e all’alienazione del bene. Già al momento della messa all’asta della struttura, il Comune si era detto molto soddisfatto nel caso fosse stata trasformata in un centro turistico o in un b&b.

Abbandono

In tutti questi anni la Cantoniera è rimasta abbandonata a se stessa ma, assicurano dalla Città Metropolitana, che «è stata fatta una verifica e non ci sono segni di effrazione, a parte i rifiuti gettati nel cortile ma dalla strada». Nel territorio quartese c’è anche un’altra casa cantoniera, a Flumini. Anni fa, l’amministrazione comunale l’aveva inserita in un progetto generale di riqualificazione del litorale.

Un progetto imponente che prevedeva la sistemazione della piscina e del campetto da calcio adiacenti alla caserma in via Mar Ligure. Inoltre la realizzazione di giardini e spazi verdi attrezzati e di spazi pedonali e ciclabili, oltre al recupero delle aree parcheggio e a una rivisitazione totale della litoranea, partendo dall’illuminazione. Progetto che era rimasto però soltanto sulla carta.

E della casa cantoniera si è parlato più volte non solo come spazio che potesse ospitare gli uffici comunali ma anche come sede della Guardia medica. In tutta la costa infatti non c’è un presidio medico non solo d’inverno ma anche d’estate quando il litorale si popola di migliaia di turisti.Più volte i residenti hanno promosso raccolte di firme e inviato petizioni ma niente è cambiato: l’unica guardia media resta quella di via Bizet nel centro urbano della città, lontano chilometri da Flumini.

