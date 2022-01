La nuova vita del museo “caffettiera” 

Ci sarà anche un angolo caffetteria a servizio sia del museo sia della città con la possibilità di affittare una parte degli spazi per feste o incontri privati. «La zona caffè non diventa uno spazio circoscritto rigidamente ma spazio fluido che si ampia e restringe in funzione delle necessità», precisa Caredda.

«Ci saranno degli spazi aperti, come la hall centrale, spazi polifunzionali a disposizione alla città, luoghi dediti alla condivisione tra amministrazione e cittadini, che ben si prestano ad accogliere grandi manifestazioni pubbliche ed eventi stante la necessità di creare spazi multifunzionali dotati di grande flessibilità, ma allo stesso tempo adattabili tramite pareti mobili», spiega Walter Caredda, assessore ai Lavori pubblici che auspica i lavori terminino prima della fine della legislatura e l’opera possa così essere presto a disposizione dei quartuccesi. «Non solo, sono previste anche aree destinate a laboratori, che potranno accogliere showroom espositivi e produttive per piccole realtà artigiane, associazioni locali o corsi di alta formazione e sviluppo dell’artigianato».

Il museo Luce sul tempo, meglio conosciuto come il museo caffettiera di via Pertini, nel quartiere Le Serre, potrebbe, dopo anni di abbandono, ben presto vedere la luce ed essere finalmente fruibile. L’amministrazione comunale con un finanziamento da quasi 2 milioni di euro ha approvato il progetto definitivo per il suo completamento e restauro. L’opera pubblica da otto milioni di euro sembra dunque verrà ben presto ultimata. Il nuovo progetto prevede, oltre alla messa a norma delle parti esistenti e di quelle vandalizzate, la rivisitazione di tutti gli spazi interni in modo particolare le superfici calpestabili.

Il progetto

Luogo d’incontro

Ci sarà anche un angolo caffetteria a servizio sia del museo sia della città con la possibilità di affittare una parte degli spazi per feste o incontri privati. «La zona caffè non diventa uno spazio circoscritto rigidamente ma spazio fluido che si ampia e restringe in funzione delle necessità», precisa Caredda.

Nei piani superiori del museo, invece, gli spazi saranno dedicati alla necropoli di Pill’e Matta. Nelle pareti verranno proiettate dei video-istallazioni che accompagneranno il visitatore alla scoperta del sito archeologico. «La novità è la creazione di un nuovo piano calpestabile in vetro strutturale che accoglierà esposizioni temporanee o eventi e parte dell’esposizione permanente con una sala panoramica, allo stesso livello di questo piano ci sarà anche la terrazza panoramica aperta al pubblico».

Il museo è l’ultimo atto del recupero dell’area in via Pertini dove sono in fase di completamento i lavori del parco Sergio Atzeni e della biblioteca comunale. La controversa struttura concepita dagli architetti Pietro Reali e David Palterer nei primi anni Duemila non è mai stata amata e apprezzata dai quartuccesi e ancora oggi continua a stimolare domande e soprattutto numerose polemiche.

Il finanziamento

L’amministrazione guidata da Pietro Pisu ha ottenuto un finanziamento della presidenza del Consiglio dei Ministri il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. «Nel 2016 abbiamo ricevuto 3.640 milioni di euro. Il finanziamento è stato diviso in tre lotti, il primo intervento riguarda proprio i lavori di completamento e adeguamento funzionale del polo museale e della biblioteca per un importo totale di 2,3 milioni di euro. Il secondo riguarda il parco urbano Sergio Atzeni dove abbiamo investito poco più di un milione di euro e, infine, il terzo e ultimo lotto riguarda l’allestimento museale della necropoli di Pill’e Matta».

