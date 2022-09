La nuova vita del campo Sigma 

Nuova vita per il campo sportivo di via Castiglione, lo storico impianto della Sigma chiuso e inagibile ormai da tre anni. Da alcuni giorni gli operai sono a lavoro per ridare lustro al manto erboso che è stato lavato e liberato da quintali di sabbia e ‘pallini’ di gomma che servivano a coprire l’usura dell’erbetta sintetica, sono stati inoltre tinteggiati e ripuliti gli spogliatoi e liberata l’area da erbacce infestanti.

Un restyling indispensabile fortemente voluto dal patron della Sigma, Pasquale Cossu che ha voluto riportare la scuola calcio nella sua sede storica (la Sigma nasce nel 1979) dopo aver ottenuto la proroga della concessione comunale dell’impianto fino al 2025. Il terreno di gioco, infatti, dopo oltre 25 anni di onorato servizio era stato dichiarato non più idoneo all’attività sportiva.

Dopo tre anni di pellegrinaggio delle squadre della scuola calcio e delle giovanili tra i campi di Monte Claro e di Via Crespellani, a Mulinu Becciu, «il 14 settembre l’impianto tornerà a ospitare i nostri bambini», afferma Cossu.

La cronica carenza di campi sportivi in città ha costretto il patron della storica società a «intervenire direttamente e con risorse nostre. Una ditta specializzata – spiega Cossu – ha aspirato i ‘pallini’ che venivano generosamente sparsi sul terreno di gioco per ovviare all’usura dell’erbetta, operazione che nel tempo ha creato uno strato considerevole di rifiuti, e li ha depositati ai margini del campo. In questi giorni un laboratorio li sta analizzando perché sono considerati rifiuti speciali, e una volta che avremo i risultati delle analisi provvederemo allo smaltimento controllato. Insomma, tutto in sicurezza. Questo per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio. Nei giorni scorsi infatti – prosegue - ci sono state segnalazioni al Comando della Polizia Municipale, probabilmente per la polvere che si è stata sollevata durante i lavori, ma niente di preoccupante. Abbiamo inviato la comunicazione al Comune per l’inizio dei lavori di manutenzione ordinaria, e siamo perfettamente in linea con i tempi e in attesa del via libera al progetto in project financing per il nuovo polo sportivo di Via Castiglione».

Appena ultimate le operazioni di “rizollatura” del campo, con la sostituzione di alcune parti del tappeto erboso più usurate, il campo sarà ulteriormente suddiviso in cinque campi più piccoli: uno per il calcio a 9, dove potranno allenarsi le categorie Giovanissimi e Allievi, un campo per calcio a 7, e due di calcio a 5 per le categorie della scuola.