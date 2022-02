La nuova vita degli ex emigrati  

Sono emigrati in Germania poco meno di dieci anni fa. Ma il richiamo dell’Isola è stato fortissimo. Hanno così deciso di cambiare vita: ora gestiscono con soddisfazione un’agenzia di recapito privata a Villacidro. Alessia Mocci, 29 anni e Andrea Saiu, 31, hanno sempre avuto le idee chiare. Qualche anno prima della partenza (avevano 21 e 23 anni), lavoravano da precari, come tanti altri giovani. Andrea, diplomato al professionale di Guspini, aveva lavorato per qualche tempo come magazziniere. Alessia, ha studiato al liceo di San Gavino; per una stagione si era occupata di disabili con una cooperativa sociale. Nel 2013, matura in loro l’idea di provare ad andare a cercare fortuna altrove: «Ci siamo detti: proviamo per qualche tempo, massimo un anno, e poi torniamo», spiega Alessia.

In Germania

Le cose in realtà si sono protratte più a lungo. Lavoravano in una gelateria, ben pagati, e inoltre la formula con cui sono stati assunti prevedeva anche la sistemazione in una casa a Neunkirchen, a poca distanza dal confine francese. Lì ha preso forma la loro nuova vita, fatta di lavoro sicuro e di soddisfazione economica. Tuttavia il pensiero di tornare a casa non si era mai completamente spento: «la nascita di nostra figlia ha determinato la scelta di tornare, è stato la scintilla che ha riacceso un desiderio mai sopito: soprattutto volevamo che crescesse in Sardegna, con tutta la famiglia vicino» ha concluso Alessia.

Il ritorno a casa

«Quando da Villacidro ci hanno segnalato questa opportunità – ha continuato Andrea, alludendo alla possibilità di rilevare l’attività che gestiscono - nonostante distantissima dal lavoro svolto per anni in Germania, abbiamo deciso di provarci. Ora abbiamo un'attività tutta nostra: ci occupiamo di spedizioni e oltre ai servizi di recapito ne abbiamo aggiunti anche altri, come il pagamento di utenze, ricariche on line, inoltro di documenti e pratiche varie».

L’esperienza tedesca

Qualcosa, la coppia, rimpiange anche della Germania: «gli standard organizzativi e il diffuso rispetto delle regole, la pazienza delle persone e il radicato senso civico sono ciò – ha concluso Andrea - di cui avremmo maggiormente bisogno in Sardegna. Anche il sistema di garanzie sociali: l'assegno per il primo figlio è di 219 euro mensili, la paga oraria non può essere inferiore a 12euro e per quanto riguarda il lavoro, si trova con facilità. Durante il periodo del lockdown ero in pausa forzata, così ho inviato il curriculum in quattro posti: mi hanno chiamato subito tutti. Avrei potuto cambiare mestiere senza problemi. Addirittura mi sono permesso il lusso di rifiutarne uno, alle poste: il giorno di prova pioveva a dirotto e a fine turno ero completamente fradicio, così ho detto che non faceva per me. Non sapevo ancora che di lì a poco sarei diventato il gestore di un servizio postale».