La nuova sfida si tuffa nell’Omodeo 

I riflettori, per le prospettive che potrebbe aprire nell’Alto oristanese, restano puntati soprattutto sul contratto di lago. «È importante sottoscriverlo, in primo luogo per avere elementi di certezza sul recupero della qualità delle acque per poi, con una buona segreteria tecnica, portare avanti un disegno per la programmazione di ulteriori sviluppo. Penso a quelli turistici, alle iniziative di carattere ambientale, ma anche all’utilizzo dell’acqua a fini irrigui anche nel nostro territorio – spiega Oppo -. Si deve riuscire a mettere in campo idee per poi accedere ai fondi del Pnrr, alle opportunità che ci saranno con la nuova programmazione territoriale. Spero che entro il primo semestre del 2022 possano essere sottoscritti gli impegni del Contratto di lago».

«Oltre a portare avanti tutte le cose legate alla quotidianità che interessano le competenze dell’Unione, l’obiettivo principale per i prossimi mesi resta da siglare il contratto di lago, definire le procedure che si stanno sottoscrivendo per la rete del gas e poi il nuovo appalto della raccolta dei rifiuti che però riguarda più aspetti tecnici che politici», spiega Serafino Oppo. L’Unione dei Comuni del Guilcier è capofila sia dell’iniziativa per la sottoscrizione del contratto di lago (coinvolta anche l’Unione del Barigadu) sia per realizzare la rete del gas per il bacino 12 che vede insieme moltissimi Comuni della Provincia, da Montresta a Neoneli.

Sigla del contratto di lago, rete del gas e nuovo appalto della raccolta differenziata i punti centrali del mandato amministrativo per l’Unione dei Comuni del Guilcier. Nei giorni scorsi Serafino Oppo, vice sindaco di Paulilatino, è stato riconfermato all’unanimità alla guida dell’aggregazione dei nove Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni. Un territorio che conta 13.263 abitanti. Oppo resterà in carica per un altro anno. Quasi invariata la Giunta: restano i primi cittadini di Aidomaggiore e Sedilo, l’assessora Giovanna Salaris di Boroneddu, mentre a prendere il posto del primo cittadino di Ghilarza è la collega di Abbasanta Patrizia Carta.

Sigla del contratto di lago, rete del gas e nuovo appalto della raccolta differenziata i punti centrali del mandato amministrativo per l’Unione dei Comuni del Guilcier. Nei giorni scorsi Serafino Oppo, vice sindaco di Paulilatino, è stato riconfermato all’unanimità alla guida dell’aggregazione dei nove Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni. Un territorio che conta 13.263 abitanti. Oppo resterà in carica per un altro anno. Quasi invariata la Giunta: restano i primi cittadini di Aidomaggiore e Sedilo, l’assessora Giovanna Salaris di Boroneddu, mentre a prendere il posto del primo cittadino di Ghilarza è la collega di Abbasanta Patrizia Carta.

Le priorità

«Oltre a portare avanti tutte le cose legate alla quotidianità che interessano le competenze dell’Unione, l’obiettivo principale per i prossimi mesi resta da siglare il contratto di lago, definire le procedure che si stanno sottoscrivendo per la rete del gas e poi il nuovo appalto della raccolta dei rifiuti che però riguarda più aspetti tecnici che politici», spiega Serafino Oppo. L’Unione dei Comuni del Guilcier è capofila sia dell’iniziativa per la sottoscrizione del contratto di lago (coinvolta anche l’Unione del Barigadu) sia per realizzare la rete del gas per il bacino 12 che vede insieme moltissimi Comuni della Provincia, da Montresta a Neoneli.

L’Omodeo

I riflettori, per le prospettive che potrebbe aprire nell’Alto oristanese, restano puntati soprattutto sul contratto di lago. «È importante sottoscriverlo, in primo luogo per avere elementi di certezza sul recupero della qualità delle acque per poi, con una buona segreteria tecnica, portare avanti un disegno per la programmazione di ulteriori sviluppo. Penso a quelli turistici, alle iniziative di carattere ambientale, ma anche all’utilizzo dell’acqua a fini irrigui anche nel nostro territorio – spiega Oppo -. Si deve riuscire a mettere in campo idee per poi accedere ai fondi del Pnrr, alle opportunità che ci saranno con la nuova programmazione territoriale. Spero che entro il primo semestre del 2022 possano essere sottoscritti gli impegni del Contratto di lago».

Al lavoro

Nel corso del mandato concluso è stato formalizzato il passaggio del Plus (Piano locale unitario servizi alla Persona) dal Comune di Ghilarza all’Unione dei Comuni. Perfezionato anche il passaggio del Sistema bibliotecario Città territorio da Norbello all’Unione, in fase di completamento gli interventi sugli impianti sportivi. In corso ci sono poi 26 progetti portati avanti con la programmazione territoriale che vede ancora una volta insieme le due Unioni dei Comuni.

© Riproduzione riservata