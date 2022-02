La nuova mappa del rischio 

Ultimo atto della variante generale al Piano di assetto idrogeologico. Presentata nel corso di un incontro pubblico alla fine di agosto, la variante generale al Pai, dopo aver superato l'iter procedurale, approda in Aula per essere approvata. Ancora da convocare per le vie formali, ma annunciato in diretta social dal sindaco, Settimo Nizzi, per l'11 febbraio prossimo è previsto un Consiglio comunale ad hoc, aperto alla cittadinanza, per illustrare lo studio. Una cartina dettagliata e aggiornata, che ha mappato il rischio idrogeologico che corrono i 37.000 chilometri quadrati del territorio comunale e che lo libera da vincoli non più necessari, su cui progettare le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e su cui valutare la capacità edificatoria della città. Redatto con modalità operative nuove che hanno consentito la metratura puntuale della città, lo studio ha rivalutato i parametri di vulnerabilità del territorio olbiese.

Fondi per i ponti

Insieme allo studio che Nizzi ha definito “il più importante mai realizzato nella nostra città”, sarà illustrato anche il progetto di fattibilità economica per la ricostruzione di sette ponti (tra i quattrocento individuati nella variante al Pai) costruiti su tante strade extraurbane e che interferiscono con il reticolo idrografico (che la nuova variante al Pai calcola in 650 chilometri di corsi d'acqua). Messo a punto per richiedere un finanziamento statale, previsto tra le misure del Pnrr, il progetto della portata di cinque milioni di euro, prevede la demolizione e la ricostruzione di vecchi ponticelli, risultati inadeguati in base alle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico. Ricadenti in zone ad elevato rischio idraulico e idrogeologico e con criticità strutturali importanti, l'intervento per adeguare i ponti a smaltire le portate di piena interessa buona parte dell'agro comunale. Due ponti sono situati in zona San Giovanni, altrettanti nei pressi della stazione di Enas, uno in località Sole Ruju e uno nella vicina La Licciola, e un'altro nella zona retrostante Vena Fiorita.

Mobilità sostenibile

Durante il Consiglio comunale, è in programma, anche, la presentazione di “Biciplan e Pediplan: un cambio di passo sostenibile per Olbia”. Il piano, redatto a conclusione del progetto europeo Cyclewalk, iniziato, nel 2017, per supportare il passaggio dall'uso delle quattro ruote alla mobilità ciclabile e pedonale, ha l'obiettivo di rendere Olbia più agevole per un tipo di mobilità attiva.