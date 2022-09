La nuova battaglia degli ex Udc: «Via Floris» 

L’aria a Palazzo Bacaredda è frizzante. È da ferragosto che le fibrillazioni politiche segnano gli incontri e le riunioni di partito. I quattro rappresentanti ex Udc Progetto per Cagliari (Aurelio Lai, Marcello Piras, Roberta Perra e Antonello Angioni) avevano chiuso l’esperienza con lo scudo crociato fondando il gruppo “Solinas Presidente”. Una decisione con cui sancivano la sfiducia all’assessore allo Sport Andrea Floris (Udc). Ieri hanno tentato il tutto per tutto pur di convincere Truzzu a ritirargli le deleghe. Il sindaco però, non ha ceduto al ricatto e a palazzo Bacaredda si è consumato lo strappo. Alle 18 il vice presidente Corrado Maxia (Edoardo Tocco era assente) ha suonato la campanella e fatto l’appello: 28 presenti ai quali si sono aggiunti poco dopo i consiglieri Camilla Soru e Roberto Portoghese. Passano 5 minuti e arriva il diktat di Aurelio Lai ai suoi: «Togliete la scheda» (dal banco per le votazioni).

Scricchiola la maggioranza del sindaco Paolo Truzzu. Ieri in Consiglio comunale è mancato il numero legale a seguito dell'uscita dall'aula dei componenti del gruppo “Solinas presidente”. L'opposizione non si è lasciata sfuggire l'occasione e ha abbandonato la seduta costringendo il vice presidente Corrado Maxia a sospendere i lavori. Visibilmente contrariato il sindaco Truzzu non ha voluto commentare la vicenda se non con un secco «Hanno deciso così, io continuo a lavorare, ora ci riuniamo con la Giunta». I quattro dissidenti, traghettati dall’Udc e capeggiati da Aurelio Lai, sono espliciti e chiedono senza tanti preamboli un assessorato di peso (Lavori pubblici) o due minori (Sport e Attività produttive). Inizia oggi un braccio di ferro che si annuncia lungo e complicato e che di fatto crea una frattura profonda in maggioranza.

Le fibrillazioni

L’aria a Palazzo Bacaredda è frizzante. È da ferragosto che le fibrillazioni politiche segnano gli incontri e le riunioni di partito. I quattro rappresentanti ex Udc Progetto per Cagliari (Aurelio Lai, Marcello Piras, Roberta Perra e Antonello Angioni) avevano chiuso l’esperienza con lo scudo crociato fondando il gruppo “Solinas Presidente”. Una decisione con cui sancivano la sfiducia all’assessore allo Sport Andrea Floris (Udc). Ieri hanno tentato il tutto per tutto pur di convincere Truzzu a ritirargli le deleghe. Il sindaco però, non ha ceduto al ricatto e a palazzo Bacaredda si è consumato lo strappo. Alle 18 il vice presidente Corrado Maxia (Edoardo Tocco era assente) ha suonato la campanella e fatto l’appello: 28 presenti ai quali si sono aggiunti poco dopo i consiglieri Camilla Soru e Roberto Portoghese. Passano 5 minuti e arriva il diktat di Aurelio Lai ai suoi: «Togliete la scheda» (dal banco per le votazioni).

La spaccatura

I lavori del consiglio riprendono da una mozione di Marco Benucci che ne chiede il rinvio. E poi la volta di una proposta di Matteo Massa che passa con 23 favorevoli e 1 astenuto. La spaccatura arriva con la richiesta di Marcello Polastri e Loredana Lai (Psd’Az) per il “Recupero delle statue decapitate e di altri monumenti vandalizzati a Cagliari”. Con i quattro componenti di “Solinas presidente” assenti, l’opposizione fa mancare il numero legale: 15 votanti sono troppo pochi. Maxia scioglie la seduta.

L’opposizione

«La maggioranza non ha i numeri», fanno sapere i cinque gruppi che compongono l’opposizione. «Forse il sindaco è più interessato alla campagna elettorale che a garantire una maggioranza in grado di governare la città. Oggi (ieri per chi legge) , e non è certo la prima volta, è mancato il numero legale a seguito dell'uscita dall'aula dei componenti del gruppo Solinas presidente, segno inequivocabile che nella maggioranza comunale, ma anche regionale, il clima è tutt'altro che sereno. Eppure la città meriterebbe di meglio delle beghe interne a una maggioranza che evidentemente non esiste più. Gli annunci di grandi opere non mancano: proprio oggi (ieri per chi legge) è stato presentato un mega progetto per il lungomare di Su Siccu. Come pensano di realizzarlo se non riescono nemmeno a far svolgere correttamente un consiglio comunale?».

Le dinamiche

La maggioranza scricchiola? Il capogruppo dei Riformatori Raffaele Onnis getta acqua sul fuoco. «Più che di scricchiolii possiamo parlare di dinamiche che si verificano nell’ambito della politica e fanno parte degli schemi. Ci sono stati assestamenti nei gruppi e di conseguenza si verificano queste situazioni». Come andrà a finire? «Come sempre si troverà una soluzione e nell’interesse della città andranno avanti l’attività amministrativa e le nostre azioni».

