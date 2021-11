La Nuorese cala il tris 

Nuorese 3

Li Punti 0

Nuorese (4-3-1-2) : Congiunti; Peana, Tuccio, Roccuzzo, Manfredi, Putzu (31’ st Porcu), Bulla, S.Demurtas, Ragatzu (31’ st Piredda), Cocco, Vinci (13’ st Periale). In panchina Calderaro, Farris, A. Demurtas, Mastio, Porcu, Piredda, Loi, Chironi, Periale. Allenatore Cantara.

Li Punti (4-3-3) : Canalis; Manca, Ruiu, Moro, Chessa, I. Delrio (1’ st Valpablo), Asara (26’ st Madeddu), Fini (42’ st Peana), Borrotzu, A.Delrio (26’ st Viale), A. Usai (31’ st S. Usai).In panchina Murru, Valpablo, Viale, Galante, Madeddu, Peana, Pinna, S. Usai. Allenatore Salis.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : 13’ pt Bulla, 36’ pt Ragatzu (r),10’ st Ragatzu.

Note : ammoniti Vinci. Recupero 1' pt, 3' st. Spettatori 95.

Nuoro. La Nuorese coglie la terza vittoria consecutiva con il risultato di 3-0 sul Li Punti con due gol di Mauro Ragatzu, che così imita il fratello Daniele autore sabato di due gol nel match dell’Olbia contro il Teramo.

Il vantaggio

Passa in vantaggio al 13’ la squadra di casa, un cross in area di Tuccio trova pronto Bulla, semi volée di sinistro e vantaggio verdeazzurro. Prova a reagire il Li Punti al 18’ ma il cross di Manca é intercettato da Congiunti in presa alta. Cerca il raddoppio la Nuorese al 27’ con Vinci e al 29’ con Ragatzu, in entrambe le occasioni la difesa libera. Al 32’ la respinta esemplare di Peana su un tiro di Borrotzu si trasforma in un passaggio per Vinci, cross per Ragatzu ma il tiro é deviato in angolo. Raddoppio della Nuorese al 36’, Bulla viene atterrato in area e l’arbitro decreta il rigore che Ragatzu trasforma con freddezza. Ancora Ragatzu protagonista in due occasioni: al 43’ il palo respinge la sua conclusione e un minuto dopo la sua incornata sfiora il gol. L’appuntamento è rimandato alla ripresa che è ancora di matrice verdeazzurra, tanto che al 6’ un tiro di Cocco viene alzato sulla traversa da Canalis.

Gara chiusa

Al 9’ Mauro Ragatzu trova la doppietta personale insaccando di testa un calcio d’angolo di Cocco. Da quik alla fine la Nuorese ha un paio di occasione per il poker mentre gli ospiti provano ad accorciare le distanze con Asara, Delrio e Bulla ma il risultato non cambia.

