La novità di luglio: in ospedale ci sono solo non vaccinati 

I ricoverati per Covid-19 oggi sono soprattutto i non vaccinati. Sono questi i più esposti, prede facili, «una scialuppa di salvataggio» - così la chiama l’immunologo Stefano Del Giacco – per un virus che ha sempre meno bersagli da colpire. Così i letti d’ospedale liberati dai vecchi pazienti vengono ora occupati da chi non ha alcuna arma di difesa. La realtà che si tocca, con mano, a Cagliari, al Binaghi, unico ospedale utilizzato attualmente per i pazienti positivi: diciotto ricoverati per Covid, nessuno vaccinato, pur avendo tra i 40 e 50 anni, fascia d’età già inclusa nelle prenotazioni. Un dato che allarma. Sergio Marracini, direttore sanitario del Santissima Trinità, uno dei tre presidi individuati dal ministero per la cura dei pazienti Covid, al momento riaperti per la loro ordinaria attività, dice: «È la prova che senza vaccino ci si becca ancora il virus. Purtroppo ci sono anche casi di variante Delta e il caso dell’Inghilterra sta dimostrando che una dose di vaccino non basta ma ne servono due».

Il nodo immunizzazioni

Mentre le terapie intensive si svuotano (ieri solo un paziente) e il numero dei ricoveri calano (a 41 contro i 354 di maggio o i 122 di un mese fa) è fuori dagli ospedali, con le vaccinazioni, che continua la lotta al Covid. Finora, considerate le 19.111 somministrazioni di ieri, il 55,72 per cento dei sardi ha già ottenuto la prima dose mentre il 30,11 anche la seconda. «Occorre convincere tutti», aggiunge Marracini, ben consapevole che c’è una «fetta rilevante» della popolazione che non vuole farsi vaccinare. «Basti sapere che stiamo dando la caccia agli adolescenti nella speranza di convincere i genitori, che pensano sia meglio che i figli si ammalino, senza capire che sono vettori del virus e così il cerchio non si chiude mai».

L’ombra delle varianti

È quello che tormenta gli studiosi del virus che non staccano gli occhi sulla variante indiana. Tra questi l’epidemiologo Giovanni Sotgiu che ricorda il dato dell’Iss: in Italia è già al 22,7 per cento. «In questo momento è molto contagiosa, il 60% in più di quanto lo sia la variante inglese», spiega il professore ordinario di Statistica medica all’Università di Sassari. «Essere infettati dalla Delta vuol dire andare incontro a una malattia con severità clinica due volte più grave a quella prodotta dall’altra variante», assicura Sotgiu. Il timore è che, proprio ora, si sottovalutino i pericoli che ancora incombono sull'estate. «Chi va in vacanza dovrebbe aver fatto le due dosi di vaccino», è la raccomandazione dell’epidemiologo. «In ogni caso, sempre con il rispetto delle misure di prevenzione: perdere consapevolezza del rischio vuol dire ritrovarsi liberi come nella fase pre-pandemica. Sarebbe un disastro».

Parola d'ordine: vaccinare

Nell’Isola sono giunte nuove forniture di Moderna e Janssen. L'obiettivo è immunizzare l’80 per cento dei sardi a fine estate, non prima di settembre, considerato il numero di over 60 (circa 111mila) ancora da vaccinare. Platea che l’Ats pensa di raggiungere con il piano straordinario messo a punto dal commissario Temussi. E intanto la Regione domani firmerà una delibera con la nuova programmazione delle vaccinazioni.

Abbiamo accertato quattro casi di Delta. Nessuno dei contagiati ha fatto il vaccino: persone tra i 40 e i 50 anni e una ventenne, avevano già la possibilità di immunizzarsi. È la prova che il Covid trova terreno fertile quando non c’è il vaccino