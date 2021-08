La notte di San Lorenzo rischiarata dalle sue “lacrime” 

San Lorenzo, il martire che venne bruciato su una graticola nel 258 d.C., oggi è conosciuto ai tanti non per essere il santo protettore dei pompieri, ma perché il 10 agosto, la notte in cui ricorre l’anniversario del suo martirio, appaiono nel cielo le stelle cadenti. Per la tradizione popolare, quelle scie luminose che attraversano il cielo notturno, sono le “lacrime” del santo versate durante il suo supplizio. Nella realtà le stelle cadenti sono piccoli frammenti di polvere e ghiaccio, che bruciando a contatto con l’atmosfera terrestre, producono luce.

Costellazione di Perseo

In particolare quelli che possiamo ammirare in queste notti d’agosto, sono stati lasciati dalla cometa Swift-Tuttle nel suo lungo viaggio di 133 anni attorno al Sole ed in questi giorni, la Terra attraversa quello che resta della sua coda. Come accade per un auto che si muove sotto la pioggia, dove i passeggeri vedono le gocce giungergli incontro battendo sul parabrezza, anche noi terrestri vediamo provenire le stelle cadenti da una precisa direzione, quella verso cui ci stiamo muovendo in questo mese, la costellazione del Perseo. Partendo dalla celebre costellazione di Cassiopea, la doppia vu del cielo verso Nord, il Perseo si trova sotto di lei e da un punto chiamato radiante, appaiono generarsi le scie luminose.

Aspettare le 23

Provenendo dunque da quella zona della volta celeste, per ammirare bene le stelle cadenti, dobbiamo aspettare che la costellazione del Perseo sorga, cosa che in queste notti accade dopo le ore 23:00. Ma le luci artificiali ci nascondono queste deboli scie luminose, pertanto dobbiamo recarci in luoghi bui e lontani dalla città per poter godere appieno di questo fenomeno e volgere gli occhi al cielo dopo il tramonto della Luna. La tradizione fissa nella notte fra il dieci e l’undici agosto il momento della massima “pioggia” di perseidi, ma nel tempo il momento clou di questo sciame si è spostato nella notte fra il 12 ed il 13 agosto, anche se le lacrime di San Lorenzo potranno essere ammirate meno fitte fino al 24 agosto. Per vederle al meglio non si consiglia di guardare verso il Perseo, ma verso l’alto dove le scie sono più lunghe e spettacolari.

Cento meteore all’ora

Da un luogo buio si vedrà la Via Lattea che attraversa la volta celeste e sdraiatisi su un comodo giaciglio, si potranno contare le stelle cadenti. Secondo l'International Meteor Organization (IMO) quest’anno si potrebbero osservare fino a 100 meteore all’ora, quindi da una a due al minuto. Per questo spettacolare appuntamento astronomico, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato o partecipa a diversi eventi in varie località della Sardegna, mettendo a disposizione i propri telescopi per andare oltre all’osservazione delle stelle cadenti, puntandoli in particolare verso i pianeti Giove e Saturno e altri lontani oggetti celesti. Domani gli astronomi del Planetario si troveranno a Sant’Antioco al Carolina Ranch e al Nuraghe Arrubiu di Orroli, nella notte dell’11 agosto alla Tomba dei Giganti di Quartucciu e al Nuraghe Losa di Abbasanta. In queste notti, confidando in un cielo sereno, non resterà che volgere lo sguardo al cielo e spegnere le luci per ammirare ancora una volta lo spettacolo delle Lacrime di San Lorenzo.