La notte di Gaston: mi piace tirare da fuori 

Non chiamatelo più Godot. Perché, a differenza del personaggio di Samuel Beckett, Gaston Pereiro non si è fatto attendere invano. Un intero precampionato, una gara di Coppa Italia e 93 minuti, certo. Ma poi il fantasista di Montevideo ha acceso la luce, inventando un sinistro imprendibile e regalando al Cagliari il primo punto di questo campionato di Serie B. «Quando c'è lo spazio, mi piace tirare da fuori area», spiega l'uruguagio a fine gara. «Ci ho provato ed è andata bene». E a Como è arrivato così il suo primo gol in Serie B, l'ottavo nelle 58 partite giocate con la maglia del Cagliari.

Questione di orgoglio

Alla distribuzione delle formazioni iniziali, proprio Pereiro è stata la sorpresa più grande. Perché Gaston non era nei primi undici ed è partito dalla panchina. Quasi un affronto per un giocatore abituato ai grandi palcoscenici e che, sotto sotto, sogna ancora di partecipare ai Mondiali in Qatar con la Celeste. Ma Pereiro non ha fatto una piega, è rimasto 67 minuti in panchina e poi, dalla tribuna, Liverani ha ordinato il suo ingresso. E il numero 20 ha acceso la luce, confermandosi uomo della Provvidenza a un passo dal baratro. Iniziative personali, partendo dal centro, come sottopunta (oggi il trequartista lo chiamano così) e svariando per tutto il fronte dell'attacco: «Mi piace giocare dietro una punta, al centro, ma non è un problema, cerco di dare tutto dovunque mi metta l'allenatore». Con quella faccia un po' così, non tradisce rabbia o felicità. La rete l'ha festeggiata con il pallone sotto la maglietta, dedicato alla compagnia Melanie in attesa di un piccolo Pereiro. Nessuna polemica sull'esclusione, ma un pizzico di delusione per il risultato: «Perché questa era la prima partita, volevamo vincere. Ma visto come si era messa, con il pari nel finale, è un punto importante. Però pensiamo già alla prossima partita, dovremo prenderne tre, di punti».

Assalto al campionato

Un pensiero al Como e soprattutto al suo ex compagno Cerri, cui regalò la palla del suo ultimo gol cagliaritano, in quel 4-3 col Parma. «I l Como ha giocato bene», spiega Pereiro, «e Alberto, che conosco bene, ha fatto una grande partita. Per fortuna ci siamo presi il pareggio alla fine». Un pari firmato Gaston, con quel sinistro che ha mandato di traverso la serata a Gattuso. Meglio partire così: «Dobbiamo pensare a preparare bene tutte le partite, ascoltando quello che ci chiede il mister e dando sempre il massimo». Quel massimo che anche Pereiro prova se mpre a dare: « A volte ci riesco, altre volte no, ma per il Cagliari do tutto» . La strada è ancora lunga: «Dobbiamo migliorare tanto, il mister nuovo ha delle idee diverse rispetto a quelle degli allenatori dello scorso anno. Dobbiamo adattarci al suo 4-3-3 perché vogliamo vincere. E volevamo vincere anche a Como, per questo non possiamo essere contenti». Ultimo pensiero ai quasi 50 0 tifosi arrivati fino a Como : « A loro, ma anche a chi ci ha seguiti da casa. Li ringraziamo, è bello vedere il loro affetto. Vogliamo dargli tante soddisfazioni».