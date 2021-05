La notte dei 40enni  «Finalmente potremo tornare a viaggiare» 

Se non fosse per il ticket brandito in aria come un trofeo, sembrerebbe un venerdì sera ante-Covid. Con la fila fuori da un locale qualunque, e la selezione all’ingresso che fa subito pre-disco. Non oggi. Oggi al di là dei cancelli della Fiera ci sono gli over quaranta: parte con loro il primo open day della Sardegna, che in realtà, data l’ora, è più un open night. Ma ciò che conta è la sostanza.

Entusiasmo e viaggi

Si inizia alle 19 e si va avanti sino a mezzanotte. Ma c’è chi arriva anche due ore in anticipo all’appuntamento con la dose. «Non si sa mai», scherza Paolo Piu, classe ‘79, che intanto aggiorna la famiglia. Nel piazzale affacciato su via Pessagno si respira voglia di normalità e un entusiasmo generalizzato di chi si sente quasi miracolato. «Finalmente, ancora non mi sembra vero che sia arrivato anche il mio turno», commenta Rosa Maria Corda, 45 anni, di Serrenti. Non sa ancora che le spetterà il Pfizer, ma non ha alcuna importanza: «Mi fido dei medici, l’importante è vaccinarsi per tornare a vivere un po’ di normalità».

Intanto c’è chi ha già prenotato il viaggio per questa estate: «Una bella crociera a giugno, con la mia famiglia. In programma da un anno e mezzo», sottolinea Mariano Trifirò, quarantasettenne originario di Messina e trasferito a Cagliari da dieci anni. «Sono alla prima dose, fosse per me farei anche il richiamo subito. Sono tranquillissimo, anzi, felicissimo».

Esclusi e infiltrati

È la serata delle conquiste, dove è permesso persino violare il coprifuoco - delle 23 - e riprovare l’ebrezza di tirar tardi sino alle 24. «Non ricordo neanche più l’ultima volta che ho fatto le ore piccole», ironizza Matteo Scano, che insieme a un amico è arrivato sperando nel buon cuore degli addetti alla vigilanza.

«Se non siete prenotati non possiamo farvi entrare»: il tono è irremovibile, anche davanti allo sguardo compassionevole di chi non ce l’ha fatta. Come Emanuela Loi, 42 anni: «Ho provato a iscrivermi sperando negli open day, ma i posti erano già occupati», spiega. «Mi hanno fissato l’appuntamento per sabato prossimo, in compenso mio marito è entrato dentro già da un po’, non lo vedo arrivare, inizio quasi a preoccuparmi», dice con un mezzo sorriso e gli occhi fissi sull’orologio.

Catena di montaggio

Ventidue medici, quattordici amministrativi, ottanta tra infermieri e operatori sociosanitari; più le associazioni di volontariato che regolano il “traffico”, all’esterno dell’hub allestito negli spazi della Fiera. Un’immensa catena di montaggio dove ogni ingranaggio sembra perfetto: «Siamo molto soddisfatti, le prenotazioni sono andate oltre ogni più rosea aspettativa»: a un’ora e mezza dal via libera il primo bilancio è di Gabriele Mereu, responsabile vaccino-profilassi dell’Ats-Assl Cagliari. La Basilicata ha fatto da apripista, ora anche la Sardegna gioca la carta degli open day, vincente in tutta Italia. Forse l’attesa accelerata a una campagna vaccinale che nell’Isola procede ancora troppo lenta, e ci colloca negli ultimi posti a livello nazionale.

Voglia di normalità

«Cosa mi manca di più? Abbracciare i miei cari. Da questa estate vedo mia madre attraverso la finestra, per proteggerla», confessa Monica Porcu, 42 anni, nata a Ghilarza ma residente a Cagliari. «Mi manca la normalità, prendere un aereo, la serenità e tante piccole cose del quotidiano». Intanto oggi si replica, con la seconda giornata degli open day, Non l’ultima: «È uno sforzo organizzativo importante, ripagato dal grandissimo successo», dice con orgoglio il responsabile dell'hub Maurizio Marcias, «stiamo pensando di pianificarne altre in tempi brevissimi».

