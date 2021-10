La notte brava dei teppisti 

Il sospetto è che sia la stessa mano anche quella che, sabato sera, ha esploso un petardo in un cestino dei rifiuti in corso Vittorio Emanuele. Il contenitore è stato sventrato. Così come è andata in frantumi la pensilina in vetro della fermata dell’autobus in via Cagliari. Alcuni degli accadimenti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione locale.

Sbarbati e (forse) annoiati. Fra il centro abitato e gli angoli di periferia un gruppetto di giovani teppistelli ha danneggiato beni pubblici, alcuni dei quali ancora in attesa di collaudo come nel caso del polo sportivo di Circillai nuovo di zecca.

Il sospetto è che sia la stessa mano anche quella che, sabato sera, ha esploso un petardo in un cestino dei rifiuti in corso Vittorio Emanuele. Il contenitore è stato sventrato. Così come è andata in frantumi la pensilina in vetro della fermata dell’autobus in via Cagliari. Alcuni degli accadimenti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione locale.

Il fenomeno

Il nuovo polo sportivo di Circillai è una gemma nel ventaglio delle opere pubbliche di Bari Sardo. Un investimento di 350 mila euro, finanziati dall’Unione dei Comuni d’Ogliastra, in attesa di collaudo. Prima dei tecnici sono arrivati i vandali, che hanno tranciato le reti su due lati del campo di calcio a cinque.

Forse utilizzando le cesoie hanno ricavato un varco per accedere al rettangolo di gioco.

Danni sono stati rilevati anche nel parchetto Zio Tommaso, parte alta rispetto all’ufficio postale, dove sono stati assaltati i soliti cestini e le staccionate in legno. Piccoli grandi danni, del tutto inutili.

Il sindaco

Ivan Mameli, 36 anni, sindaco di Bari Sardo, osserva con preoccupazione il report che va via via ingrossandosi. «Si tratta di fatti di violenza o denigratori che, nelle diverse forme, hanno visto coinvolti spesso soggetti fragili e vulnerabili della nostra comunità, bambini, anziani, persone sole o semplici cittadini. Fatti di danneggiamenti ai danni del patrimonio comunale appartenente a tutta la comunità. Qualcuno potrà reagire invocando la moltiplicazione delle telecamere o pene esemplari. Non credo sia questa la soluzione, credo che il fenomeno abbia radici più profonde». Il primo cittadino parla a cuore aperto. «Quello che mi sento di dire ai responsabili di questa scia di vandalismo è che se non hanno ancora pensato di farlo è arrivato il momento di interrompere subito l’atteggiamento negativo prima che sia troppo tardi. Non lo dico solo da sindaco, ma da padre: sono ancora in tempo per mostrare la loro parte più bella».

