La notte bianca si tinge  di azzurro  

Più che notti bianche, notti azzurre. Falsa partenza per “Shopping sotto le stelle”: l’impresa della Nazionale di Mancini, che con un finale al cardiopalma mette Ko la Spagna e conquista la finale agli Europei di calcio, condiziona la prima serata dell’iniziativa promossa da Confcommercio e Comune di Oristano. Caroselli di auto, cori da stadio e inni cantati a squarciagola hanno animato, nel primo martedì di luglio, le strade cittadine dopo il triplice fischio. Tutti in piazza a celebrare fino a notte fonda il successo degli Azzurri e forse anche ad assaporare quella libertà riconquistata dopo un anno di restrizioni. Affari a due velocità nelle attività commerciali del centro: se bar e ristoranti, soprattutto quelli che hanno messo a disposizione dei tifosi schermi per seguire la partita, hanno lavorato anche piuttosto bene, non si può dire altrettanto dei negozi di abbigliamento, calzature e accessori. «Un flop annunciato - sentenziano - speriamo di rifarci martedì prossimo».

I commercianti

Gli unici a sorridere nella notte magica di Wembley sono gli ambulanti senegalesi che in piazza Roma hanno registrato il sold-out di bandiere e gadgets tricolori. «Era prevedibile - sospira Mattia Urrai, del negozio sportivo Aw Lab - abbiamo aperto con la consapevolezza che gli oristanesi si sarebbero rintanati a casa a guardare la partita». Tempi supplementari e calci di rigore hanno tenuto gli oristanesi incollati al televisore fino alle 23.30 circa, troppo tardi per gli acquisti. Commercianti in ordine sparso tra via Tirso, Corso Umberto, piazza Eleonora e via Mazzini. Qualcuno ha scelto di rinviare l’appuntamento con le aperture serali alla prossima settimana. Chi, invece, ha tenuto alzate le serrande in qualche caso non ha battuto neppure uno scontrino. «C’era molta indecisione - fa sapere Monica Altea, dietro il bancone di Calzedonia - sapevamo in partenza che la concomitanza con l’impegno della Nazionale agli Europei avrebbe significato un deserto in centro. Abbiamo comunque aperto, ma è andata malissimo». Anche per Rita Musso, titolare del negozio di articoli da regalo George Hansen, la prima notte bianca è scivolata via senza grossi affari. «Ho aderito con entusiasmo a Shopping sotto le stelle - dice - Ovviamente quando è stato stilato il calendario non si poteva immaginare la qualificazione degli Azzurri alla semifinale. Pazienza, ho voluto comunque contribuire ad illuminare piazza Eleonora con la mia vetrina».

I bar

A pochi passi, all’esterno del Bar La Piazza, una marea di giovani davanti allo schermo ad incitare l’undici di Mancini. Tavolini pieni e comitive di giovani pronti a brindare ad ogni rigore messo a segno agli spagnoli. «La nostra salvezza è stata una corale cittadina che, conclusa l’esibizione itinerante, si è fermata al nostro bar per dissetarsi - racconta Roberta Murgia del bar Coffee Hour in piazza Eleonora - Prima e dopo la partita il nulla più assoluto». Soddisfatti nella pizzeria Poco ma sempre: «Abbiamo lavorato bene nonostante non trasmettessimo il big match», afferma il titolare Lorenzo. Alla pizzeria La Grotta, in via Diego Contini, due tv non sono bastate, invece, a raggiungere il pienone. «Ci aspettavamo qualcosa di più - osserva Francesca Casula - la prima notte bianca non è stata un granché». Archiviato l’avvio deludente, restano ancora otto martedì, fino a fine agosto, per lo shopping al chiaro di luna. E stavolta senza distrazioni calcistiche.

