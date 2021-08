«La nostra vita nell’orfanotrofio» 

Dalle lacrime dei primi giorni, alla fuga attraverso la palude per tornare a casa. Dai soldati americani che regalavano cioccolatini, all’allegria per le feste. Dalla premura delle suore “buone”, alle penitenze di quelle severe.

La nuova casa

A 60 anni di distanza i fratelli Giuliano e Marino Muscas tornano nel luogo, o quel che ne rimane, che ha ospitato parte della loro adolescenza; l’orfanotrofio “Infanzia e patria”, fondato nel 1923 e abbandonato nei primi anni ’80. «Vivevamo a Nebida e nostro padre morì in un tragico incidente in mare - racconta Giuliano Muscas, 68 anni - eravamo poveri e quando compii sei anni portarono me e mio fratello nel collegio d’Iglesias». Le sensazioni di paura e di rabbia d’essere stati allontanati dalla propria famiglia furono lenite dalla possibilità di poter stare insieme: «I primi giorni abbiamo pianto - confessa Marino Muscas, 65 anni - ma ci siamo fatti forza l’un l’altro». La vita all’interno dell’orfanotrofio era ben organizzata con regole ferree: «Eravamo settanta bambini e dormivamo in due grandi “cameroni” su dei materassi di crine - ricorda Giuliano - sveglia alle 6 per la colazione e la messa celebrata da don Allori, quindi lezioni scolastiche, pranzo e pulizie domestiche prima di andare a letto. La doccia si faceva una volta alla settimana, tutti in fila in attesa d’essere puliti con la “strigiola”».

Tentativi di fuga

Qualche educatrice di tanto in tanto adottava delle misure più severe del consueto: «Le sanzioni di una suora in particolare - ricorda Marino - furono il motivo per cui si organizzò la “grande fuga”». Una mattina d’estate i due fratelli e tre compaesani, con 20 immaginette sacre (la loro moneta di scambio) comprarono il silenzio di un bambino che li aveva scoperti mentre scappavano: «Una fuga degna di Alcatraz - dice Giuliano - in infradito di plastica e canottiera a righe, sembravamo dei carcerati evasi che si facevano largo fra cespugli spinosi e rocce. Avevamo i piedi lacerati. Per tornare a Nebida attraversammo incoscientemente persino la palude di Sa Masa, l’acqua e il fango ci arrivavano fin sopra la cintola». La fuga durò pochi giorni e quando vennero ricondotti alla struttura la punizione non si fece attendere: «Per diversi giorni dovevamo rimanere in piedi a guardare gli altri mentre - dice Marino - dopo una mezz’ora ci veniva concesso di sederci e mangiare anche noi». Ma la vita in collegio non era soltanto nostalgia per la famiglia e castighi: «Tutto sommato è stata un’esperienza formativa - dichiara Giuliano - abbiamo vissuto dei momenti felici: la bontà di alcune suore, le feste nel bel giardino mentre preparavamo la salsiccia, la complicità e i giochi fra compagni». E le vicende fuori contesto: «Un giorno vennero a trovarci dei soldati americani - svela Marino - degli uomini altissimi e gentili che ci regalarono scatole di carne e cioccolati». Rabbia e gratitudine sono i sentimenti dei fratelli Muscas nei confronti della casa che li ha ospitati. Rabbia perché allontanati dalla famiglia, gratitudine per essere stati accuditi e istruiti.

